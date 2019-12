Recaudan fondos para estudiantes accidentados

A través de redes sociales los jóvenes estudiantes de varias instituciones se reunieron en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Rosales para recaudar fondos para los afectados

Sin conocerse y utilizando las redes sociales para convocar, jóvenes se solidarizan con los estudiantes Luis Fernando Payán y Clarisa Bencomo, quienes sufrieron graves quemaduras al incendiarse un transformador de la CFE, para reunir recursos económicos a través de la venta de tamales y boteo en cruceros.

Este domingo, un grupo de estudiantes de diferentes instituciones educativas como Cbtis, Cobach, Cecytes yConalep se reunieron en el crucero del bulevar Luis Encinas y calle Rosales para hacer un boteo a favor de los jóvenes que fueron trasladados al hospital Shriners, en California, Estados Unidos para atender las quemaduras que les provocó la explosión de un transformador propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aunque no conocen a Luis Fernando y Clarisa, de 16 y 15 años respectivamente, a los jóvenes le impactaron los hechos ocurridos en las céntricas calles, porque bien pudieron ser ellos los afectados, ese día llovió mucho en la ciudad y a diferencia de otros niveles educativos que se suspendieron actividades escolares, ellos sí tuvieron clases.

Al respecto Carlos Rafael, estudiante del Cbtis 11, explicó que a través de comentarios realizados en Facebook surgió la propuesta de ayudar a las familias de los estudiantes, se pusieron de acuerdo para preparar tamales y convocar a más jóvenes para hacer el boteo en el crucero.

A la actividad acudieron también la abuelita de Clarisa, la señora Francisca Moreno, y el papá de Luis Fernando, el señor Luis Manuel Payán, quienes agradecieron la solidaridad y disposición de los jóvenes para apoyarlos.

La señora Francisca dijo que la mamá de Clarisa no pudo acudir a la actividad, porque acaba de tener una bebé y la niña tiene resfriado. El reporte que tiene de su nieta es que va mejorando.

En tanto, el papá de Luis Fernando comentó que el último reporte que le dio su esposa es que esta estable y se mantiene dormido por los sedantes.

Destacó que es muy desesperante saber que su hijo está en esa condición y más ahora que no tiene trabajo; además, no tiene visa para Estados Unidos, de ir a visitar a su hijo sería con una visa humanitaria y él se pagaría todos los gastos, que es imposible en estos momentos al no tener recursos.