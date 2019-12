Protagonizará Mauricio Martínez «Unmasked»

El actor y cantante Mauricio Martínez será uno de los protagonistas de «Unmasked», el musical biográfico sobre el productor Andrew Lloyd Webber que se estrenará en Nueva Jersey y posteriormente en Londres.

Así lo confirmó el regiomontano, quien será el primer mexicano en formar parte del elenco original de un proyecto del compositor y escritor británico.

“¡Cuidado con lo que deseas! Llevo desde junio aguantando la noticia. Andrew Lloyd Webber, ¡aquí voy! El estreno mundial de su nuevo musical «Sin máscara» (Unmasked) está a la vuelta de la esquina”, expresó en twitter acerca del musical que llega a su vida tras recrear al músico y productor Emilio Estefan en la producción teatral musical de Broadway On Your Feet!, acerca de la trayectoria y vida de Gloria y Emilio Estefan.

“Interpretar a mi querido Emilio Estefan me trajo a Broadway. Ahora Andrew Lloyd Webber me hace quedarme. El estreno mundial de «Unmasked», el nuevo musical del legendario compositor, llega este 2020. ¡Qué honor y qué sueño hecho realidad!”, publicó.

“Empezaré en enero ensayos de un nuevo musical, que es biográfico acerca de la vida de uno de los compositores de teatro musical más icónicos que tiene no sólo Broadway, sino el mundo. He interpretado su música en el pasado y lo haré mucho en el futuro, me encanta poder hacerlo. Me siento muy bien cobijado; de Emilio Estefan a Andrew Lloyd Webber, es un gran agasajo, y soy el primer mexicano en ser elenco original en una de sus obras”, expresó.

La historia está basada en la autobiografía de Webber –Unmasked–, publicada en 2018, que relata su carrera como productor de 16 musicales como Cats y Escuela de rock, entre otros.

El actor reveló en entrevista que esta nueva producción tendrá la música de las puestas emblemáticas de Webber como hilo conductor para retratar su vida y carrera. Martínez interpretará los roles de Jesús, de Jesucristo Súper Estrella, Fantasma, de El Fantasma de la ópera, y Che, de Evita, entre otros.

Unmasked se estrenará el 30 de enero de 2020 en el Paper Mill Playhouse, en Millburn, Nueva Jersey, y permanecerá hasta el 1 de marzo. Después llegará al West End de Londres y posiblemente a Broadway, y luego una gira por Estados Unidos.

La puesta, con libreto de Richard Curtis, estará dirigida por JoAnn M. Hunter y la dirección musical es de Sam Davis. Completan el elenco Nicholas Edwards, Rema Webb, Alex Finke, Mamie Parris, Alyssa Giannetti, Jeremy Landon Hays, Kara Haller, Amy Justman, Andrew Kober, Angel Lozada, Bronson Norris Murphy y Dave Schoonover.