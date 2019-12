Prorrogan huelga guardias de seguridad privada

El sindicato de guardias de Seguridad Privada de Sonora prorrogo para el martes 31 de diciembre el estallamiento de huelga que tenía pactado para este jueves 19 por incumplimiento de pago por parte de la Secretaría de Salud, luego de recibir una parte de lo que se les adeuda, informó Claudio Huidobro Cárdenas.

El pasado viernes 13 de diciembre personal de seguridad privada paralizaron labores en distintos hospitales públicos y se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Salud del Estado para exigir el pago de sueldos y aguinaldos de más de 237 trabajadores en la entidad.

Son 13 millones de pesos los que la dependencia estatal le adeuda a la empresa con razón social “Seguridad Privada del Desierto”, y que no ha cubierto bajo el argumento de que no hay recursos para ello.

Al respecto, el director general de Sindicato, señaló que el pasado lunes recibieron un abono de aproximadamente tres millones de pesos por parte de Salud estatal para cubrir una parte de los sueldos y aguinaldos de los trabajadores.

Por lo tanto se tomó la decisión de prorrogar el estallamiento de huelga y seguir laburando de manera normal con el compromiso de que la Secretaria de Salud y la empresa sean puntuales en sus pagos y evitar un conflicto laboral.

«Vamos a prorrogar la huelga que teníamos para el este jueves 19, para mantener la garantía de que se cubra la última quincena del año y el finiquito de no renovarse el contrato con la empresa»; finalizó.