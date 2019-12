Presentan en Dorados a David Patiño

El equipo de Sinaloa hace oficial la llegada del nuevo estratega de cara al torneo Clausura 2020

En conferencia realizada la mañana de ayer en la sala de prensa del Estadio de Dorados, el conjunto sinaloense presentó a su nuevo entrenador en la figura de David Patiño, quien estuvo acompañado por el presidente del Pez José Antonio Núñez y el director deportivo Juan Pablo Santiago.

Patiño llega a suplir a José Guadalupe Cruz, quien no pudo calificar a Dorados en el torneo pasado.

El presidente del Pez manifestó que David Patiño llega inicialmente por un año, Y en base a los resultados de determinará su permanencia.

El cuerpo técnico que acompañará a Patiño será conformado por José Altieti como preparador físico, Christian Ramírez, auxiliar, y también Salvador Patiño como auxiliar.

«Ya he estado aquí como rival, y creo que Dorados es un buen proyecto, la idea es regresar al equipo a primera división. Desde hace tiempo he querido venir a Dorados y por fortuna ya se me dio» dijo Patiño en su presentación.

Sobre la continuidad de Vinicio Angulo en el equipo, Patiño mencionó que cuenta con él , ya que es uno de los mejores jugadores de la Liga.

Para el inicio de su pretemporada tienen planeado un viaje a la ciudad de Guadalajara donde disputarán 3 partidos ante Loros de Colima, Leones Negros y Atlas, también se confirmó otro juego ya en Culiacán para el 28 de diciembre con rival pendiente y un juego más a días antes del inicio del Clausura 2020.