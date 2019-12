Piden tolerancia a empresas de transporte

La Unión de Usuarios de Hermosillo exhortó a las empresas concesionarias del transporte público a ser tolerantes y no negar el servicio a usuarios de la Línea 16 Reforma-General Piña, que no cuenten con su tarjeta de prepago a partir de este lunes, día en que se tiene estimado eliminar el cobro en efectivo.

El dirigente de la Unión, Ignacio Peinado Luna, señaló que debe haber una apertura por parte de las empresas y del Gobierno del Estado en ese sentido, sobre todo por los usuarios foráneos que vienen a consulta a los hospitales y que desconocen esta nueva modalidad.

Indicó que la empresa debe instruir a los operadores a que el usuario que pague en efectivo se le reciba con la recomendación de tramitar su tarjeta de prepago, y no se quede sin servicio porque gradualmente se irá eliminando este método de pago en todas las línea, iniciando este lunes con la Línea 16.

«Es un período, evidentemente no todo va iniciar al 100 por ciento, debe haber tolerancia para los usuarios que no cuenten con su tarjeta de prepago y darles el servicio, finalmente es un derecho y el servicio no se le debe negar a nadie», puntualizó.

Peinado Luna también exhortó a los usuarios a adquirir su tarjeta para entrar a ese sistema y evitar molestias al momento de subir a la unidad del transporte público.