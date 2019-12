Pide LynMay por salud de Wanda Seux

La famosa vedette lamentó que su amiga haya recaído con una infección respiratoria

Tras el ingreso al hospital de Wanda Seux debido a un cuadro de infección respiratoria, LynMay desea que su amiga se recupere pronto.

«Tengo mucha pena por ella porque regresó al hospital, y le pido a todos los dioses que hay que la alivien, que la saquen de ese sufrimiento porque es muy triste ver que esté tan enferma. Somos varias y ella nos hace falta», comentó LynMay en entrevista para Notimex.

La vedette compartió que las veces que ha ido a visitarla al hospital, ésta reacciona cuando le platica sobre el trabajo.

«He ido a verla y cuando le digo ‘vámonos a los palenques para trabajar como antes’, ella reacciona. Abre la boca, mueve sus piernas y sus labios, o sea que sí me escucha», relató la también actriz.

Wanda y LynMay se conocieron a finales de la década de los 70 cuando Seux llegó a México procedente de Argentina.

Ambas trabajaban en centros nocturnos y después en el cine nacional.

El jueves pasado la estrella de los escenarios nocturnos ingresó a un nosocomio en la colonia Roma de la Ciudad de México, a causa de una infección respiratoria que adquirió en la Casa del Actor, donde actualmente reside.

De acuerdo con su amigo Alfredo Cordero, los médicos advirtieron que su condición era grave y delicada, y que podría no sobrevivir. Sin embargo, pese a los malos pronósticos, la ex vedette ya se recupera