Pesa a CR7 no estar en el Real Madrid

Consideró que el no estar con el equipo madrileño ha ocasionado que no haya obtenido el Balón de Oro

Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, consideró que éste merecía al menos uno de los últimos Balones de Oro y que no triunfó porque ya no juega en el Real Madrid.

Mendes opinó que CR7 transformó el futbol mundial y definió como una injusticia el hecho de que los últimos Balones de Oro hayan terminado en las manos del croata Luka Modric y del argentino Lionel Messi.

«Cristiano merecía al menos ganar el Balón de Oro una vez en los últimos dos años. Si él hubiera jugado en el Madrid, habría ganado el Balón de Oro. Pero el próximo año pienso que puede ganarlo de nuevo», afirmó Mendes, premiado por Tuttosport como el mejor representante europeo de futbolista.

«Para mí es una injusticia. Ganó la Liga de Naciones, es un campeón. Pero sabe lo que debe hacer y luego veremos qué pasa en 2020».

Mendes acompañó este lunes a Turín a su compatriota Joao Félix, quien recibe el premio Golden Boy por ser el mejor jugador menos de 21 años que compite en las ligas europeas.

No dudó en definir a Cristiano como el mejor jugador de la historia del futbol y consideró que su llegada al Real Madrid en 2009 permitió al conjunto madridista romper el dominio del Barcelona.

«Cristiano para mí es el mejor jugador de la historia del futbol mundial. Portugal antes de Cristiano no había ganado nada. Con Cristiano ha ganado la Eurocopa, la Liga de Naciones, en 2004 fue finalista de la Eurocopa. Transformó el futbol mundial. Cuando uno habla de Portugal, habla de un pequeño país que con Cristiano ha cambiado todo.

«Llegó al Real Madrid en 2009, llegó cuando el Barcelona era el mejor equipo de la historia, con la estructura de la Selección española. España fue campeona del mundo y dos veces de la Eurocopa. Cristiano lo cambió todo. Ganó cuatro veces la Champions, es imposible comparar a un jugador con Cristiano», concluyó.