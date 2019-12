Padrastro obliga a niño de 8 años a hincarse en semillas por 9 horas

Las semillas se incrustaron en la piel del menor y le provocaron graves heridas que tuvieron que ser intervenidas con cirugía

Un niño de 8 años fue intervenido quirúrgicamente tras lastimarse las rodillas cuando su padrastro lo obligó a hincarse en semillas durante nueve horas.

Sergey Kazakov, un hombre de 35 años y padrastro del menor, lo castigó haciéndole arrodillarse sobre una pila de granos que se incrustaron en la piel del menor.

Esto le provocó una serie de graves heridas que tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente bajo anestesia general.

El niño, además de las lesiones en sus rodillas, mostró signos de maltrato, golpes y agresiones en su cuerpo y cabeza.

Entre estas se pudieron detectar patadas y jalones de cabello, los cuales fueron aprobados por su madre y pareja de Kazakov, Alina Yumasheva.

Tras pasar por una revisión médica se dio a conocer que el menor también mostraba señales de desnutrición severa, la cual surgió porque la pareja lo dejaba sin alimento por más de tres días.

Gracias a la ayuda de una vecina fue posible que este infante pudiera escapar de las terribles condiciones en las que vivía, pues al tocar a la puerta de esta mujer le suplicó ayuda.

Cuando ella lo vio sangrando de las rodillas y anímicamente deprimido, decidió llamar a paramédicos locales para que estos pudieran socorrerlo.

La madre del menor declaró a medios de Pravda que ella misma revisó los costales en los que su hijo habría de hincarse y dijo que estos “no la habían lastimado”:

“Yo misma me hinqué en ellos… no me hicieron daño y por eso le permití (a Kazakov) aplicar el castigo”.

Hasta el momento se sabe que la pareja acudirá a juicio en Omsk, Rusia, lugar donde sucedieron los hechos y, que pese a desear estar con otra familia, el menor fue devuelto a Yumasheva.

Con información de Noticieros Televisa