Niña gana tres medallas de oro compitiendo con ‘tenis’ hechos a mano

Rhea decoró los vendajes en sus pies como si fueran tenis de verdad y las redes sociales la hicieron viral

Rhea Bullos, una niña de 11 años de la ciudad de Balasan, en Filipinas, ganó junto a su equipo de atletismo varias medallas de oro tras competir con los pies descalzos protegidos por vendas.

En las carreras regionales de su país, Rhea y sus compañeros participaron como miembros del equipo del quinto distrito de Iloilo.

Las redes sociales los volvieron populares por su particular forma de correr al colocarse vendajes sobre los pies y decorarlos como si fueran zapatos o tenis de verdad.

Pese a que esto pudiera parecer una forma dura de entrar a la carrera, los niños han dicho que se sienten más cómodos corriendo así que en otro tipo de calzado, sin embargo, la pequeña Rhea destacó del resto de sus compañeros al pintar en sus pies el logotipo de Nike.

Su entrenador, Predirick Valenzuela, compartió las imágenes de la menor en su cuenta de Facebook y estas rapidamente se volvieron virales por lo que llegaron a oídos de Jeff Cariaso, cofundador de la tienda de basquetbol Titan 22 y entrenador de Alaska Aces.

Este utilizó su Twitter para pedir información sobre el paradero de Rhea y poder establecer contacto con ella, pues conmovido por la creatividad de la niña decidió regalarle unos Nike.

Hope somebody from @Nike or Titan22 can help this inspiring young athlete. @thejet_22 @NikkoRMS

La joven eligió un par en tonos rojos, por lo que a partir de hoy contará con zapatillas profesionales de corredora para poder entrenar o competir con ellos de acuerdo a su elección.

LOOK: SM City buys new shoes for Rhea Bullos, a Balasan runner who has been trending on social media after her picture wearing makeshift 'Nike' shoes went viral.

Rhea was taken to the SM Store in SM City Iloilo where she was bought a new pair of shoes, socks and a sports bag. pic.twitter.com/EXo879Gbg5

— Daily Guardian (@dailyguardianph) December 11, 2019