Multan a JC Chávez Jr por no dar el peso

Julio César Chávez Jr no pudo con la báscula y se paso del límite pactado, por lo que entre ambos equipos decidieron cambiarlo para pelear en las 173 libras, algo que le costará una multa al púgil mexicano.

La pelea no tiene en juego ningún campeonato por lo que no hubo problema para que el pesaje se modificara. La cantidad que deberá pagar aún no se da a conocer pero lo que se maneja según la prensa de los Estados Unidos es de cerca de un millón de dólares.

Chávez subió de categoría pues la pelea estaba pactada para las 168 libras, pero llegó con peso de más alcanzando casi el límite del nuevo con 172.2 libras, mientras que el estadounidense si logró mantenerse en 167.9.

Ya en conferencia de prensa Chávez Jr habló de su rival y se dijo listo para afrontar la pelea que él mismo catalogó como la más fuerte que tendrá.

«Sé que Daniel es un gran peleador, pero estoy listo; lo conozco, lo vi en un par de peleas, lo vi cuando perdió ante «El Canelo». Puede ser mi última oportunidad en el boxeo», dijo Chávez Jr.

Por su parte Jacobs confía que está para demostrar su poderío y espera el combate con ansias

«Ahora verán, en mi opinión, una mejor versión de mí mismo y espero con ansias eso».

La pelea se llevará a cabo este viernes en la Talking Stick Arena de Phoenix, Arizona.