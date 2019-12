«Me siento mal conmigo misma»: Karen revela la verdad en entrevista

En una entrevista para Foro TV, Karen, la mujer que creó una accidental polémica por su supuesta desaparición, mencionó sentirse muy mal y molesta consigo misma por todo lo que ocurrió

Ciudad de México.- Tras la polémica que hubo en redes sociales sobre la supuesta desaparición de Karen, la chica desaparecida que mandó un mensaje a sus familiares sobre que el taxista que al trasladaba la veía feo, se reveló que todo esto fue un malentendido.

En una entrevista que tuvo para Foro TV, Karen, reveló que se siente culpable, molesta y entristecida por lo que ella causó en su familia y todas las personas que realizaron acciones para encontrarla, mencionando que lamenta haber hecho que se preocuparan.

«Me siento triste, enojada conmigo misma por lo sucedido, me equivoqué no fue la forma de hacer las cosas, jamas imagine que se iba a salir de las manos, no pensé en las consecuencias», dijo a Foro TV.

Tras una entrevista de poco más de 20 minutos, Karen mencionó que agradece la cooperación y participación de las personas que estuvieron involucradas para localizarla, agregando que su familia fue la más afectada, ya que su padre estaba enfermo y aún así, él salió a buscarla.

