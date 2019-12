Marchan contra acciones de López Obrador

El contingente lamentó que el presidente pretenda adueñarse de todas las instituciones y eliminar contrapesos a su gestión

Integrantes de diversas agrupaciones sociales y políticas, se manifestaron la mañana de ayer en contra de las acciones implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cumplirse el primer año de mandato.

A partir de las 10:00 horas inició el recorrido desde el Museo de la Universidad de Sonora (Unison) hasta culminar en las escalinatas del Poder Judicial en el centro cívico de la ciudad.

Durante la marcha, en la que participaron unas 300 personas, los organizadores emitieron varias consignas que fueron coreadas por los integrantes del contingente que recibió muestras de apoyo por parte de automovilistas.

Los manifestantes externaron su rechazo a la implementación de la política económica del actual gobierno federal, así como contra el asilo otorgado al expresidente de Bolivia, Evo Morales y varios de sus familiares.

Asimismo, externaron su rechazo a la falta de política económica clara que brinde certidumbre a inversionistas, lo que ha generado prácticamente la paralización de inversiones al país.

Los participantes en el recorrido lamentaron que el presidente López Obrador esté incumpliendo las leyes plasmadas en la Constitución Mexicana y con ello ignore los derechos de los ciudadanos al querer imponer su voluntad.

Además, externaron su preocupación porque el gobierno federal busca controlar todos los órganos de gobierno, incluyendo las cámaras de diputados y senadores, así como organismos que deberían ser un contrapeso como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) para tener total libertad de acción.

Cabe señalar que la manifestación no sólo fue contra el Presidente sino que también se lanzaron consignas en rechazo a la despenalización del aborto, a la «ideología de género» y al asilo político otorgado al ex Presidente de Bolivia, Evo Morales.

Decenas de manifestantes se congregaron al exterior del Poder Judicial del Estado, donde pidieron un alto a la inseguridad.

Uno de los voceros de la manifestación pidió a los asistentes invitar a más personas para futuras movilizaciones, pues consideró que el Presidente no tiene contrapesos.