Manda Memo del Bosque mensaje de esperanza y fortaleza

El productor, quien padece Linfoma de Hodgkin, recibió la visita de su familia en el hospital

Memo del Bosque, aunque no dio detalles de su estado de salud, mandó un mensaje desde el hospital donde recibió un nuevo tratamiento para erradicar por completo el cáncer que le fue diagnosticado en 2016.

Junto a una fotografía en compañía de sus hijos, el productor de televisión comentó: «mi mejor regalo, el amor que todo lo puede, mis bebés, mi motor de vida».

A su esposa Vica Andrade (quien tomó las fotografías), le agradeció por estar siempre con él. Memo del Bosque resaltó en su post en instagram:

«Estamos viviendo este milagro de la mano de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gracias a toda la familia, amigos que están presentes y a tantos grupos de oración pidiendo por mi salud».

El productor de televisión también agradeció a los médicos y enfermeras que están haciendo realidad dicho milagro. «Gracias, felices fiestas para todos».

Tras ser sometido a una trasplante de médula ósea, el esposo de Vica Andrade tuvo que estar 25 días en total aislamiento.

En una entrevista que tuvo con su ex esposa Mónica Noguera, explicó: «son 25 días que te quedas en un lugar habilitado especial, aislado, te bajan a cero las defensas y el peligro viene los primeros diez días después del trasplante, no puedes agarrar una bacteria, no puedes agarrar nada, aguantar ahí 25 días según yo en mis cálculos debo salir el 23 de diciembre, yo espero».

La anterior publicación de Memo del Bosque en instagram la realizó el 2 de diciembre, antes de su aislamiento. En un video que compartido comentó lo siguiente:

«Aquí estamos, a seguir avanzando en esta lucha».