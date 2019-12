Lo acusan de matar a su novia transgénero tras saber que nació hombre

Los restos de la chica transgénero fueron hallados en una zona boscosa en Vancouver, Canadá; el hombre con el que salía es el principal sospechoso del crimen

Canadá.- Un hombre es acusado de haber asesinado a su novia transgénero luego de enterarse que su sexo biológico era masculino, en Vancouver, Canadá.

Los restos de Nikki K., de 18 años de edad, fueron localizados el pasado 7 de diciembre en una zona boscada de Larch Mountain, mientras que el sospechoso, David B., de 25 años, fue detenido este martes en Washington, informaron medios locales.

Nikki fue vista por última vez el 5 de junio, después de haber salido de la casa de una amiga para encontrarse con un hombre, quien presuntamente habría sido David.

Según Koin-Tv, la cuenta de Snapchat de la Nikki guardó que ella mantuvo comunicación con el acusado a tempranas horas del 6 de junio.

#NikkiKuhnhausen is another teen tragedy and hate crime against people (youth) who are transgender. May we all DO more to prevent this from continuing to happen in our communities. https://t.co/gph0CNZsye

— UOTeach (@uo_teach) December 18, 2019