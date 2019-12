Llevan a juicio a Donald Trump

La Cámara baja de Estados Unidos, dominada por el Partido Demócrata, votó 230-197 para llevar a juicio político a Donald Trump por un artículo de abuso de poder.

En una segunda votación, la mayoría de Cámara avaló 229-198 llevarlo también a juicio por obstrucción a la investigación hecha por el Congreso.

El proceso pasará al Senado, de mayoría republicana, donde se espera que se celebre el juicio político al Mandatario a partir de enero. Para destituir al Presidente se necesitarían los votos de dos terceras partes del Senado.

En tanto, el Mandatario, que se encuentra en medio de un mitin político en Michigan, desestimó el juicio político.

«Ni siquiera parece que me están llevando a juicio. Al país le está yendo mejor que nunca y no hice nada malo», dijo Trump a una multitud de simpatizantes.

El debate en la Cámara baja tuvo una duración de seis horas, repartidas en tres para republicanos y tres para demócratas.

«Es un hecho que el Presidente es una amenaza continua a la seguridad nacional y a la integridad de nuestras elecciones, la base de nuestra democracia», remarcó en su declaración de apertura la Presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi.

La réplica la ofreció Doug Collins, el republicano de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara Baja, quien criticó las prisas y afirmó que hubo una manipulación política del proceso por parte de los demócratas.

«Eso no es una ocasión solemne. Han estado queriendo hacerlo desde las elecciones (de 2016) (…). Los ciudadanos estadounidenses entienden el debido proceso y saben cuándo está siendo pisoteado en la casa del pueblo», sostuvo Collins.

Allí los republicanos mantienen el control por un ligero margen, de 53 frente a 47, a lo que se suma que el juicio político exige además una mayoría de dos tercios, por lo que la destitución de Trump parece improbable.

En septiembre, los demócratas anunciaron el inicio de una investigación para abrir un «impeachment» a Trump, después de que un informante revelara a los servicios de Inteligencia el contenido de una conversación telefónica en julio entre el Presidente y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy.

En esa llamada, el gobernante estadounidense presionó al ucraniano para que abriera pesquisas contra su rival político y exvicepresidente, el demócrata Joe Biden, actual precandidato de su partido a las elecciones de 2020, y su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país.

Trump también está acusado de obstruir la investigación de la Cámara baja al negarse a entregar documentos y de prohibir a funcionarios que se presentaran para testificar.