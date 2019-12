Instalan comité de desarrollo regional para minería

En beneficio de los municipios con actividad minera en la entidad, se instaló el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el estado de Sonora, con sus nuevas reglas de operación buscará destinar los recursos por concepto de impuestos de esta actividad para obras de infraestructura que se requieren en las comunidades.

Ante Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería del Gobierno Federal, y Miguel Pompa, secretario de Gobierno; Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, se integró como el representante del Gobierno del Estado de Sonora, al Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras.

Vidal Ahumada, refrendó el compromiso por trabajar en conjunto con el Gobierno Federal y los municipios para atender aquellos proyectos que requieren los sonorenses que viven en estas comunidades.

“Manifestar el gusto por parte del Gobierno del Estado el que se realice y se formalice ya este comité, porque sin duda que es el instrumento ideal y el vehículo por el cual vamos a desahogar una serie de peticiones que están dentro de los municipios y desde luego el mismo estado, nos complace ver las fechas ya pre establecidas y manifiesto que cuentan con todo el apoyo por parte del Gobierno del Estado, para desahogar todos los puntos que sean necesarios y cumplir con esta comitiva”, indicó.

Vidal Ahumada señaló que con la instalación del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, se pondrá de inmediato en operación para dar respuesta a las necesidades de los habitantes de los municipios de Álamos, Nacozari, Caborca, Cananea, Sahuaripa, Cucurpe, Altar, Santa Cruz, Santa Ana, Banámichi, San Ignacio Río Muerto, Rosario, así como La Colorada, Soyopa, San Javier, Benjamín Hill, Hermosillo, Villa Pesqueira, Magdalena, Baviácora, Suaqui Grande, y Quiriego.

Por su parte, el secretario de gobierno, Miguel Pompa, destacó que la conformación de este comité representa algo importante para los 22 municipios donde se desarrolla la minería, en apego a las nuevas reglas de operación de este recurso.

“Representa para Sonora, es el estado minero número uno que mayormente recauda por el concepto de Fondo Minero, y que representa algo importantísimo para el desarrollo de nuestros municipios, 22 de ellos que tienen que ver con este fondo, y sobre todo también esperemos que todo esto llegue a feliz término, bajo las nuevas reglas, bajo las nuevas circunstancias, bajo la nueva dirección que estoy seguro que va a beneficiar no solamente a Sonora, a los municipios y a nuestro país”, señaló.

En representación de los ayuntamientos mineros María Juana Romero, alcaldesa de Nacozari, agradeció el apoyo que se le da a los municipios por concepto de minería, y manifestó su interés por retomar los proyectos de desarrollo.

“Estamos muy agradecidos, qué bueno que ya vamos a iniciar con los proyectos que por ahí de alguna forma traemos pendientes, y no me cabe la menor duda de que van a ser de gran beneficio para nuestro municipio, muchas gracias”, expresó.

Irma Yolanda Potes González, directora de Desarrollo Comunitario de Grupo México, manifestó la disposición de las empresas mineras por buscar los mejores proyectos para los municipios, apegados a los principios de transparencia que requieren los nuevos lineamientos.