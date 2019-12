Inicia UGRS procesamiento de ganado de EU

Como parte de los acuerdos binacionales que han surgido de las negociaciones emprendidas en el marco de la Comisión Sonora-Arizona, productores de Arizona iniciaron las labores de procesamiento de ganado norteamericano en el rastro de Hermosillo, perteneciente a la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

Billy Elkins y Jay Whetten, de la Unión Ganadera de Arizona, anunciaron la llegada del primer embarque de 60 cabezas de ganado arizonense con destino a la planta de sacrificio PEGSON, en la capital sonorense.

Los productores norteamericanos destacaron que a partir de la operación de este acuerdo comercial, en el que se ha buscado beneficios directos e indirectos mutuos, se irá incrementando paulatinamente la cantidad de ganado para su procesamiento, proyectando una cantidad de 400 animales mensuales a partir de enero de 2020.

“Aquí (en la planta de Hermosillo) tienen unas instalaciones fabulosas. El sistema sanitario y el nivel de práctica de trabajo son de primer nivel. Es de lo mejor que hay”, destacó el productor Jay Whetten.

Cabe señalar que para los productores de Arizona -quienes no cuentan con rastro- resulta más barato procesar su ganado en Hermosillo, debido a que las distancias son tres veces menores a las que tienen en comparación con las plantas más cercanas en Estados Unidos.

Por su parte, Billy Elkins, presidente de la Unión Ganadera de Arizona, reconoció las facilidades y el apoyo brindado por los gobernadores de Sonora y Arizona para concretar este acuerdo comercial binacional.

“Queremos agradecerle mucho a la gobernadora (Claudia) Pavlovich y al gobernador (Doug) Ducey por su interés y empeño en lograr este gran éxito”, apuntó.

Jay Whetten agregó que tanto la Unión Ganadera de Sonora como la de Arizona lograron hacer mancuerna con las autoridades sanitarias de ambos países (SENASICA y USDA) para conseguir las respectivas autorizaciones.

“Si no es por la Unión Ganadera Regional de Sonora no se logra esto. El presidente Héctor Platt, los integrantes del Consejo Directivo y el personal de la Unión Ganadera han trabajado junto con nosotros para logara reste objetivo. Nosotros no lo hubiéramos logrado solos”, señaló