Incluyen a escuelas de Sonora en programa de la Unesco

La primaria “Lamberto Hernández” y el CAM número tres “Dr. Marco Aurelio Larios Ramos” forman parte de la red mundial junto a 11 mil 500 planteles de 182 países

Dos escuelas sonorenses forman parte de la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco (RedPEA) que vincula a instituciones educativas de todo el mundo para intercambiar experiencias y elaborar proyectos que fortalezcan la paz, destacó Víctor Guerrero González.

El secretario de Educación y Cultura, detalló que el Centro de Atención Múltiple No. 3 “Dr. Marco Aurelio Larios Ramos” y la escuela primaria “Profr. Lamberto Hernández”, ambas en Hermosillo, se sumaron al esfuerzo internacional de promover la convivencia pacífica en la comunidad escolar, así como en la sociedad en general.

Las niñas, niños y jóvenes de dichos planteles, dijo, han aprendido a valorar la diversidad de ideas y a desarrollar una visión más amplia del alcance de sus acciones, al entender que no sólo afectan su entorno inmediato, sino que pueden tener repercusión a gran escala.

Sandra IdolinaUrbalejo Valenzuela, titular de la Unidad de Igualdad de Género (UIG) de la SEC y coordinadora estatal de la RedPEA en Sonora, informó que ambos planteles forman parte desde 2010, de una red mundial en la que participan más de 11 mil 500 centros escolares de 182 países.

Comentó que de acuerdo con cifras de Unesco México, en el país se encuentran asociadas 245 escuelas públicas y privadas de diferentes niveles desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y escuelas normales de 27 estados de la república.

Destacó que tanto alumnos como docentes, utilizan materiales educativos innovadores para la implementación de nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje, relacionados con los valores y las prioridades centrales de la Unesco.

Los principales compromisos de formar parte una escuela a la RedPEA es comprometerse a contribuir a la construcción de la paz en el mundo, así como enseñar y poner en práctica los derechos y la dignidad humanos, la igualdad de género, una cultura de paz y no violencia, la justicia y la democracia, el respeto por la diversidad y la solidaridad internacional.

Urbalejo Valenzuela, subrayó la importancia de promover el entendimiento internacional, la paz, el diálogo intercultural, el desarrollo sostenible y la educación de calidad para formar una nueva generación de ciudadanos.