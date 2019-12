Hasta mil llamados falsos reciben al día en 911

Lamentó hechos como el de la supuesta niña que movilizó a varias unidades de auxilio la tarde del jueves en la colonia San Benito, porque se pudo dejar de atender una real urgencia

Un promedio de mil llamadas de broma reciben diariamente en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), informó el director del organismo, Omar Gómez Ruiz.

En entrevista, explicó que, en promedio, cada día se reciben 10 mil llamadas y de éstas, alrededor del 10 por ciento, esto es, unas mil corresponden a algún tipo de broma, como la registrada la tarde del jueves, que movilizó a cuerpos policiacos por calles de la colonia San Benito en la búsqueda de una niña herida, lo cual, finalmente, resultó ser falso.

Explicó que en esta ocasión en particular, la llamada se recibió a través de las oficinas de Cruz Roja, esto es, no entró en forma directa a la línea de emergencia 911, por lo que no se pudo rastrear el origen, como usualmente ocurre con todas las que reciben directamente, ya sea de números fijos o de teléfonos celulares.

Gómez Ruiz, lamentó que se efectúen este tipo de llamados que no solo acusan pérdida de tiempo y de recursos materiales al movilizar a los cuerpos de auxilio, sino que también pueden ocasionar que se dejen de atender emergencias reales.

Reconoció que en Sonora se cuenta con un alto nivel de conocimiento de la importancia de hacer buen uso del número de emergencias, aunque se mantiene en forma permanente la campaña de disuasión a fin de que la población tome conciencia sobre la importancia de un correcto uso del 911.