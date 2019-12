Gastan maquilas hasta 1.2 mdp por transporte

Gerardo Vázquez Falcón lamentó la irresponsabilidad de dirigentes de trabajadores del sistema de transporte público en esta capital

Hasta un millón 200 mil pesos mensuales deben pagar algunas empresas afiliadas a Index para movilizar a su personal, a fin de evitar pérdidas de producción ante la actuación de un liderazgo sindical irresponsable en el sistema de transporte público, dijo Gerardo Vázquez Falcón.

Ante la falta colectiva que realizaron ayer operadores de transporte urbano de Hermosillo, por instrucciones de la CTM, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (Index) en Sonora abundó que la mayoría del personal de este sector es transportado en vehículos particulares, de empresas contratadas para brindar el servicio.

Desconfían del sistema de transporte y no por la actuación de las autoridades estatales, sino de liderazgos sindicalistas que no le gustan ceder, solamente ganar, como es de la CTM.

“Es un liderazgo irresponsable, las cosas pueden tener solución a través de la vía de la gestión, a estas personas no les gusta ceder solamente les gusta ganar y no importa a quién pongan en riesgo, hay gente que no solamente va a sus trabajos, va a hospitales, centros de salud, o que vive y come a través de movilizarse”, precisó.

Condenó la actuación del día de ayer de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, al asegurar que son intereses particulares que únicamente han demostrado que salen a extorsionar al gobierno y a las empresas.

Se hace un llamado urgente al Gobierno del estado, para que se aproveche el nuevo sistema de justicia laboral y con la presión del Tratado de Libre Comercio (T- MEC) para que los liderazgos de perpetuidad ya no existan, puntualizó.