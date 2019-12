Facebook dejará de usar tu número telefónico para sugerirte amigos

La información de más de 267 millones de personas estuvo expuesta en una base de datos sin restricciones de acceso

Facebook confirmó que dejará de utilizar nuestros números telefónicos para encontrar sugerencias de amigos que mostrarnos en la red social.

Este año, una serie de investigaciones revelaron que Facebook utilizó datos personales de usuarios para verificar su identidad y mostrarles publicidad de acuerdo a sus intereses.

Esto metió en serios problemas a la plataforma de Zuckerberg, por lo que a partir de enero de 2020 modificará sus estándares de privacidad y dejará de usar esta información a su beneficio.

Facebook sostuvo una serie de acuerdos con la Comisión de Comercio de EE.UU el pasado mes de julio y dijo que serán Ecuador, Etiopía, Pakistán, Libia y Camboya los primeros países en entrar a este cambio.

De acuerdo a la información proporcionada por la red social a Reuters:

“Los usuarios en la red social no se verán afectados, pero pueden desvincular sus números de autenticación de la función de sugerencias de amigos eliminándolos y volviéndolos a agregar”.

Hasta el momento se sabe que los datos de más de 267 millones de personas estuvieron expuestos a una base de datos que permitía el acceso a ella sin necesidad de un sistema de autenticación.

“…hemos comenzado a actualizar nuestra función de autenticación de dos factores para que los números de teléfono que las personas añadan no se usen para sugerir amigos”

…informó Michel Protti, un ejecutivo de la compañía quien añadió que a partir del siguiente año, “las revisiones reforzadas de los nuevos productos” tendrán “como objetivo minimizar cualquier información recopilada”, proporcionando así “suficiente transparencia sobre cómo funcionan los productos”.

Protti y Zuckerberg firmarán certificaciones de privacidad trimestrales ante la FTC y, desde agosto de este año, comenzaron a catalogar las protecciones de datos para mitigar riesgos.

Casos similares

En Brasil, la red social fue multada este lunes por 1.6 millones de dólares luego de compartir la información de 443 mil usuarios. Los fines para los que estos datos fueron recabados es “cuestionable”, según la declaración del ministerio.

La privacidad de estas personas fue violada a través de la aplicación “This Is Your Digital Life”, pues en ella no se explicó a estos que tanto sus datos como los de sus amigos y conocidos, serían empleados para diversos fines.

Facebook tiene 10 días a partir de hoy para apelar la decisión y deberá pagar la cifra estipulada en los próximos 30 días.

Con información de Noticieros Televisa