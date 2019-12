Exigen ex ferrocarrileros jubilación digna

Ivanova de los Reyes

Ex trabajadores ferrocarrileros solicitan al presidente Andrés Manuel López Obrador el pago de su jubilación integral, luego de 22 años de lucha.

El dirigente del Frente de Unidad Nacional e Internacional y Estructura de Derechos Humanos y Laborales, Enrique García Cárdenas, recordó que fueron 60 mil trabajadores los que se quedaron en la calle luego de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México en 1998, de los cuales cinco mil son de Sonora, y de los que quedan alrededor de tres mil 500, y aproximadamente 30 mil a nivel nacional.

“Son asuntos ordinarios que no deben durar un año en las Juntas Federales y estamos hablando de demandas de cinco, 10, 15, 20 años, además de dejarnos en un estado de indefensión, por un maridaje entre funcionarios de las Juntas Federales del Trabajo, abogados nuestros y de la parte patronal y los charros del sindicato nacional que encabeza Víctor Flores Morales”, dijo.

Señaló que se pusieron de acuerdo para que las demandas de los ex trabajadores no tuvieran éxito, y el 95 por ciento de ellas quedaron archivadas.

García Cárdenas comentó que brindaron su apoyo a López Obrador durante su campaña y les prometió justicia, y están esperando una respuesta.

Mencionó que en pasado 6 de noviembre, por instrucción de López Obrador les recibieron en Presidencia el primer paquete de demandas, solicitando la jubilación de 130 compañeros sustentando que la misma debe ser proporcionales de ocho años en adelante, ya que los pocos que les otorgaron la jubilación en 2016 lo hicieron con mil 500 mensuales.

No tomaron en cuenta todos los conceptos a los que teníamos derecho, expuso, por lo tanto también solicitaron el apoyo del presidente de la República para que haga efectivo esto en el documento que le entregaron, así como a las viudas de los ex ferrocarrileros y concluya esta pesadilla de 22 años de resistencia.