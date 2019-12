Exhortan a cuidarse del frío

Llaman a evitar cambios bruscos de temperatura y a vacunarse contra la influenza

En temporada invernal es muy importante extremar precauciones como evitar cambios bruscos de temperatura y sobre todo vacunarse contra la influenza, señaló Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades recomendó vestir ropa gruesa y calzado cerrado, que cubra todo el cuerpo, así como consumir verduras, frutas ricas en Vitaminas C y abundantes líquidos.

Agregó que el consumo de alimentos calientes aumenta la producción de calor en el cuerpo, los cuales pueden ser líquidos y sólidos.

Es muy importante, comentó, utilizar con precaución calentadores u hornillas, y verificar que exista ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, quemaduras o incendios, por lo que hay revisar que estén en buen estado los aparatos de calefacción, que no tengan fugas y que las instalaciones eléctricas estén en buen estado.

En el caso del uso de calefactores, sugirió tener dentro de la habitación una tela húmeda o un recipiente con agua, esto evitará la resequedad de las vías respiratorias.

Una adecuada ventilación en las habitaciones es vital, ya que los calefactores de gas emiten monóxido de carbono, al igual que los que usan leña, los cuales preferentemente no se deben usar.

Por otra parte, el funcionario estatal reiteró el llamado a aplicarse la vacuna contra la Influenza, para reducir el riesgo de padecer la enfermedad, así como la aparición de complicaciones severas.

“Otras medidas útiles son cubrir puertas y ventanas por donde pudieran entrar corrientes de frío al interior del hogar, pero dejar ventilación suficiente; de igual forma proteger la boca al salir de algún lugar cálido a uno de menor temperatura”, puntualizó Álvarez Hernández.

Al estornudar y toser, es recomendable cubrirse la boca con el ángulo interno del codo; en caso de presentar fiebre, tos y/o dolor de cabeza, no automedicarse y se debe de acudir de inmediato al médico para hacer un diagnóstico oportuno de influenza y en caso necesario, recibir el tratamiento específico.