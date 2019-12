Estiman entregar mil permisos para posadas

Ivanova de los Reyes

Precisan que en diciembre se otorgan entre 800 y mil anuencias, mientras que en temporada normal son 300

Hasta un 300 por ciento aumenta los trámites de permisos comerciales y domiciliarios en temporada decembrina, en comparación al resto del año, informó Gino Saracco Morales.

El director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento dijo que en diciembre se otorgan entre 800 y mil permisos, mientras que en temporada normal son 300.

Mencionó que se autorizaron permisos para el Tianguis Navideño, los alrededores de la Plaza Zaragoza y Mercado Municipal y los cruceros viales, con vigencia del 6 de diciembre al 6 de enero próximo.

«También se otorgaron 17 permisos para la venta de monos de peluche en algunos cruceros y Centro de la ciudad, y cinco para la alcancías, este último vence el 31 de diciembre. Los permisos para Posadas también aumentan y el costo es de 650 pesos en domicilios», dijo.

El funcionario municipal señaló que no se autorizaron permisos para la venta de pirotecnia este año, por lo que de los 10 puntos que se estimaba se instalaran, sólo lo harán cuatro que cuentan con permiso anual.

Explicó que los vendedores no han cumplido con los requisitos que emite la dependencia municipal para la venta de pirotecnia y ya no les dan los tiempos para hacerlo ante la Sedena.

«No les estamos negando el permiso a los cueteros, simplemente no han completado el expediente y si no lo hacen no podemos enviarlo a Secretaría para que lo firmen, y es imposible autorizado, y ya el tiempo no les da para que puedan sacarlo en la Sedena», apuntó.

Comentó que los cuatro puntos autorizados son los ubicados en San Pedro El Saucito, la salida a Nogales, Progreso y 12 de Octubre, y salida a Bahía de Kino.

Realizan operativo conjunto

Inspectores de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), e Inspección y Vigilancia realizarán un operativo conjunto para la detección de lugares donde se realice la venta de pirotecnia.

El jefe de Inspectores de la UMPC, Rafael Robles Jáuregui señaló que el sector norte de la ciudad es donde se reciben más reportes al respecto, y contabilizan 30 hasta el momento, de los cuales seis resultaron en sanción y con el decomiso de 4.5 kilogramos de mercancía.

Precisó que la mayor parte de reportes son sobre personas que llevan a cabo detonaciones en la vía pública, lo cual es tema que atiende a Policía Municipal y lo más fuerte se presenta normalmente entre el 23 y 31 de diciembre.

La sanción para quienes se sorprenda vendiendo pirotecnia son permiso va de los 50 a 5 mil UMAS, que en pesos es de alrededor de cuatro mil 500 a 450 mil, y depende de la cantidad de pólvora con la que cuenten en el lugar.

El teléfono de proximidad de Inspección y Vigilancia para reportes referente a pirotecnia es 6623004072, y con Protección Civil se pueden comunicar al 2895042 o al 911.