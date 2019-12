Es prioridad erradicar violencia contra mujeres

En Sonora se trabaja en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y no bajaremos la guardia hasta lograr las condiciones de igualdad que merecen expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al reunirse recientemente con Candelaria Ochoa Ávalos, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación.

Acompañada del secretario de Gobierno, Miguel Pompa, y parte de su equipo de trabajo, la mandataria estatal detalló que desde el inicio de su administración se ha trabajado con transversalidad en cada una de las dependencias gubernamentales con los municipios para lograr mejores mecanismos en el trabajo por erradicar la violencia de género.

“Yo creo mucho que todo debe hacerse en bases muy firmes, por eso hemos trabajado todos en conjunto para que la violencia se vaya erradicando, pero debemos de trabajar también en cuál es la raíz de esa violencia” sostuvo.

Candelaria Ochoa Ávalos, comisionada de la Conavim, destacó que sólo un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno puede lograr mejores prácticas y resultados en la erradicación de la violencia de género.

“No es que atendamos el feminicidio, sino que tengamos acciones de prevención de la violencia, para qué, para que no lleguemos al feminicidio”, expresó.

Miguel Pompa Corella destacó que aún cuando en Sonora no existe la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), se ha dado seguimiento, cumplimiento y operatividad a las recomendaciones y resolutivo enviado por la Conavim, trabajando en una transversalidad con los municipios, estado y federación.

“Todas las recomendaciones y más allá de las 12 principales que fueron de la primera solicitud, hemos estado trabajando para poder dar cumplimiento y crear todos los mecanismos que puedan asegurar a las mujeres en Sonora una vida libre de violencia, a pesar de que no se ha decretado la alerta de género, la gobernadora dio instrucciones que atendiéramos incluso como si ya la tuviéramos y en esa medida hemos trabajado”, aseguró.

El secretario de Gobierno destacó algunas de las acciones que se realizan con perspectiva de género, como la aplicación Mujeres Seguras de la secretaría de Seguridad Pública, el seguimiento a llamadas de reincidencia a través del 911; mayor capacitación en materia de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención a través de la secretaría de Salud; la dirección general de Transporte con el transporte seguro para mujeres y pláticas para ministerios públicos y periodistas.