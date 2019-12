Es Kristen Stewart Actriz de la Década en Hollywood

La actriz, de 29 años, saltó a la fama por interpretar el papel de «Bella Swan» en la saga Crepúsculo

La estadounidense Kristen Stewart, quien alcanzó fama al protagonizar la saga «Crepúsculo», al lado de Robert Pattinson, fue nombrada Actriz de la Década, por la Asociación de Críticos de Hollywood.

«En el HCA estamos orgullosos de anunciar que Kristen Stewart recibirá el Premio a la Actriz del Decenio en nuestra ceremonia el 9 de enero de 2020. La impresionante filmografía de Stewart incluye Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways y Charlie’s Angels», indicó la asociación mediante su cuenta de twitter.

La actriz, de 29 años, saltó a la fama por interpretar el papel de «Bella Swan» en la saga Crepúsculo. La también directora comenzó su carrera en 1999, pero se dio a conocer en la industria cinematográfica como la hija de Jodie Foster en la película de suspenso La habitación del pánico (2002).

A partir de entonces, ha participado en filmes como Speak (2004), Zathura (2005), Hacia rutas salvajes (2007), The Runaways (2010), Blancanieves y el cazador (2012), On the Road (2012), Camp X-Ray (2014), Siempre Alice (2014), Equals (2015) y American Ultra (2015).

En tanto, los usuarios de las redes sociales no perdieron la oportunidad para demostrar toda su creatividad y mostrar su asombro con la decisión, por lo que expresaron su opinión al respecto:

«Bueno, requiere habilidad mantener exactamente la misma expresión durante toda una década»; «Solo pasé para ver si esta era una cuenta de parodia» y «Espera, ¿estás hablando en serio? Déjame reírme más duro», fueron algunos de los comentarios en redes.