Ernesto Gutiérrez Ayala

Entrega Claudia Pavlovich Premio Sonora a la Cultura y las Artes 2019 a Cristina Rascón

Para reconocer y exaltar su compromiso con el desarrollo de las artes y la cultura del estado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó a la maestra Cristina Rascón Castro, el Premio Sonora a la Cultura y las Artes 2019.

Acompañada por Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura (SEC); Mario Welfo Álvarez Beltrán, director general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC); y Alejandro Aguilar Zeleny, integrante del Comité Dictaminador, la mandataria estatal destacó la labor de la ganadora, que a través de su trayectoria ejemplar fortalece el desarrollo de la cultura y el arte en Sonora.

“Para mí es un honor haber establecido este premio y un privilegio, la oportunidad de entregarlo a gente como Cristina que ha trabajo mucho, sobre todo en el tema de lenguas, en interpretación, en escritura”, enfatizó al entregarle el reconocimiento y un apoyo económico de 100 mil pesos a la galardonada.

Así como la ganadora de este año, se reconoce el esfuerzo de quienes dieron su vida por promocionar la cultura y el arte sonorense, como el caso de Raquel Padilla, resaltó la titular del Ejecutivo Estatal, por eso la intención de establecer el Premio Sonora a la Cultura y las Artes, para distinguir a las figuras de la sociedad civil que hacen esta entrañable labor.

“Todos los que estamos aquí en la vida terrena tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos, por todos aquellos que partieron en una lucha que ya no están con nosotros, pero que nos dieron un ejemplo, en todos los niveles, en todos los sentidos; hay que seguir luchando por mejorar esta sociedad y por ser una sociedad más justa, más equilibrada y sin duda, la cultura y el arte es un instrumento muy importante para lograrlo”, afirmó.

Además, durante el evento que se realizó en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal distinguió al niño Alejandro Serrano, ganador del Premio Literario de Primarias, a quien le entregó su reconocimiento, y lo invitó a seguir esforzándose para alcanzar sus metas y sueños.

Cristina Rascón Castro agradeció a la gobernadora Pavlovich por su apoyo hacia la cultura y las artes, y señaló que, al conseguir este reconocimiento, enaltece a todos aquellos que diariamente luchan por el desarrollo de la cultura y el arte en el estado, en México y el mundo.

“Si algo he aprendido trabajando con escritores de otros países en Japón, en culturas comunitarias indígenas mexicanas, es que un individuo no está completo si no es parte de su comunidad, yo recibo este premio, pero también doy voz y lo recibo en nombre de promotores y escritores que todos los días en Sonora se levantan y le llevan libertad a la gente”, dijo.

Ahora sí los trabajadores del país se harán ricos; aumentó en un 20 por ciento el salario minino

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), empresarios y gobierno acordaron que el salario mínimo para 2020 aumentará 20 por ciento, es decir, pasará de 102.68 a 123.22 pesos, dio a conocer la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. En el caso de la frontera norte aplicará un aumento de 5 por ciento; es decir, pasará de 156 a 185 pesos, expuso la funcionaria federal en Palacio Nacional.

“Se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años”, anunció la funcionaria federal.

Alcalde Luján subrayó que el incremento es una nueva forma de saldar la deuda histórica con los emolumentos de los mexicanos, además de que se reactiva la competitividad de los trabajadores nacionales con respecto al mundo.

La secretaria del Trabajo resaltó que el aumento está en sintonía con la reforma laboral, en la que se garantiza la libertad sindical y de contratación; subrayó que el aumento salarial no ha implicado trabas en la contratación, ya que en 2019 se contrataron 724 mil personas, y se pudo sacar de la pobreza a 1.3 millones de mexicanos.

Por otra parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) adelantó que trabajan porque al menos dos millones de trabajadores alcancen la línea de bienestar de Coneval. Es decir, el empresariado busca que las familias mexicanas puedan ganar más de seis mil 500 pesos mensuales. Salazar Lomelín destacó que este nuevo aumento ayudará a la reactivación del consumo y se logre el crecimiento económico y social que se espera.

Sonora es el estado más importante en el país del sector minero: Gustavo Álvarez

Sonora es el estado más importante del sector minero en el país, en donde se produce oro, plata y cobre, entre otros minerales, informó Gustavo Álvarez, encargado de Comunicación de la empresa Argonaut Gold, que tienen minas en Baja California Sur, Durango Guanajuato y en la Colorada, Sonora. Esta empresa está produciendo oro, plata y en menor cantidad cobre.

En la empresa de la Colorada, los principales inversionistas son estadounidenses, pero tiene inversión de empresarios de muchas partes del mundo. En la mina trabajan 500 personas, 200 son empleados de Argonaut Gold y 300 de otras empresas. Los trabajadores cuentan con todas las prestaciones de ley y, sus hijos, reciben becas para su educación primaria, preparatoria y universidad.

Dentro de los planes de los inversionistas, se tiene contemplado construir un Centro Turístico en La Colorada, para que el municipio cuente con visitantes de todas partes del país y del mundo. La

Mina, según estudios, le quedan unos 10 años de vida, pero estos se pueden extender hasta 20, más. Todo dependerá de los estudios que se vayan realizando a través de los años en operación.

No habrá nuevas carreteras en Sonora en lo que resta de la administración de Claudia Pavlovich

Las carreteras estatales se encuentran en buen estado y así se mantendrán en los próximos dos años de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, pero ya no habrá nuevas, informó Manuel Ibarra Salgado, director general de la Junta de Caminos en Sonora. La idea es mantenerlas en buen estado de aquí al 2022.

Para esto se requiere, cuando menos, entre 80 y 100 millones de pesos para darle mantenimiento a 5 mil 89 kilómetros, ya que el 70 por ciento se encuentran en buen estado y un 23 por ciento requieren arreglos. “Estamos haciendo lo que se puede para conservar los caminos en buen estado, apuntó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

