Entrega casas a damnificados por explosión

Los beneficiados agradecieron el respaldo de la mandataria estatal, quien cumplió la palabra empeñada con quienes perdieron sus pertenencias en el siniestro de septiembre pasado

En cumplimiento al compromiso adquirido, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó ayer tres viviendas nuevas a las familias que perdieron su patrimonio a causa de una explosión por acumulamiento de gas en la colonia Los Jardines el pasado mes de septiembre.

Las casas fueron equipadas con muebles y dispositivos de ambiente artificial y no tuvieron ningún costo para los beneficiados quienes emocionados recibieron de manos de la mandataria estatal las respectivas llaves.

Pavlovich Arellano, agradeció el apoyo obtenido por fondos internacionales, asociaciones civiles y diversos patrocinadores que trabajaron de forma conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesson), Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) y DIF Sonora para construir las viviendas y equiparlas con muebles.

Comentó que todos los hermosillenses se solidarizaron con las familias afectadas con la tragedia, donde lamentablemente se perdieron vidas humanas.

Argumentó que era una promesa hecha a las familias y debía cumplirla, porque el valor de la palabra es muy importante y la gente espera esa promesa.

La jefa del Ejecutivo Estatal comentó que la fundación Dar Más está trabajando con las familias que perdieron a sus seres queridos durante la explosión registrada el pasado 12 de septiembre, a quienes se les brinda apoyo psicológico.

Desde las primeras horas posteriores a la tragedia ocurrida por la explosión, la gobernadora Claudia Pavlovich brindó respaldo total y su compromiso a las familias afectadas, al garantizarles que recuperarían su hogar a través de la Coves y en coordinación con dependencias del Gobierno del Estado, Ayuntamiento y asociaciones civiles.

Durante el tiempo de construcción de las viviendas, el Gobierno del estado pagó la renta de casas para que las familias habitaran, informó ElliaSallard Hernández, titular de la Coves.

Detalló que cada vivienda tuvo un costo de 248 mil pesos, pero por la plusvalía de la zona se eleva a 550 mil pesos, al contar con escuelas, centros médicos y comerciales en su entorno.

Cada vivienda consta de dos recámaras, un área de sala comedor y cocina, un baño, están equipadas con refrigerador y una cocineta, un sofá, un comedor, muebles de recámara, tinaco y calentón ecológico, subrayó la funcionaria estatal al resaltar que cumplen con todas las especificaciones y norma de calidad para una casa habitación.

Los beneficiados agradecieron a la mandataria estatal, al equipo de Coves, Sedesson, fundaciones y toda la comunidad que hicieron posible que recuperen un poco de lo que perdieron el pasado 12 de septiembre.

“Muy agradecida con la gobernadora y el equipo con el que trabajó por la casa, teníamos la incertidumbre de una vivienda y pues ya tenemos la casita, como se había visto, con muebles, ya lista para habitar”, explicó Irma Zúñiga Urrea.

Con emociones encontradas, José Ricardo Zazueta Padilla, comentó: “la verdad estoy muy agradecido con todas las instancias gubernamentales que han apoyado a la causa por la desgracia que pasó aquí en Los Jardines, y la verdad he sentido mucho apoyo del gobierno del Estado y sus instituciones; me da mucho gusto tener donde volver a vivir porque yo perdí todo ese día, mi familia, mi hogar, y no tengo palabras para describir el apoyo que me han dado”.

Mientras que María Auxiliadora Enríquez Moreno, dijo; “ya me siento mejor porque ya tengo mi casita, ya no voy a estar pidiendo posada, y le doy las gracias a todos los que nos han apoyado”.