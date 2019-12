Enfadan a Taylor Swift cuestionamientos sobre maternidad

La cantante pop Taylor Swift se dijo molesta ante las insistentes preguntas de varios reporteros que a menudo le cuestionan cuándo se convertirá en madre, sobre todo ahora que está por cumplir 30 años, por lo que aseguró que las mujeres “somos más que incubadoras de bebés”.

Para celebrar a las personalidades de 2019, una famosa revista estadounidense entrevistó a la intérprete de What you make me do”, ocasión que aprovechó para manifestar no sólo su descontento ante la pregunta, sino ante el rol que los medios pretenden perpetuar acerca de las mujeres y su papel en la sociedad.

«A las personas les tomará un poco de tiempo ponerse al día con eso, y lo entiendo, pero es bueno que se nos permita decir: ‘Oye, para que lo sepas, somos más que incubadoras’. No tienes que preguntarle eso a alguien sólo porque tiene veintitantos años y es una mujer”, comentó a la revista People.

La cantante también destacó que la pregunta le parece grosera, por lo que ha evitado responderla, aunque agregó: “Mientras más mujeres pueden expresar su incomodidad en situaciones sociales, más se convierte en norma social que las personas hagan preguntas en fiestas del tipo: ‘¿Cuándo vas a formar una familia?’, tan pronto como cumplen los 25. Es un poco grosero”.

No es la primera vez que la cantante muestra su descontento ante la pregunta, pues a principios de 2019, durante una entrevista radiofónica, fue cuestionada al respecto. “No creo que a un hombre se le pregunte por esto cuando cumple 30 años, así que no voy a responder a esa pregunta”, replicó en ese entonces.

Lo que Swift sí compartió acerca de cumplir tres décadas, fue que ha cambiado su manera de pensar respecto a situaciones que antes parecían tener mucha importancia en su vida.

«Hay ciertos pensamientos que no visito con frecuencia, como estresarme por mi cuerpo, por estar a la moda, por las personas que piensan que soy genial, por las personas que piensan realmente cualquier cosa sobre mí. Tienes que tirar cosas que no te sirven”, finalizó.

Hace unas semanas, Taylor Swift fue reconocida como la artista de la década por los American Music Awards, honor que comparte con Michael Jackson, The Beatles, Elvis Presley y Stevie Wonder, entre otros.