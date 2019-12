Encuentra Venegas nuevos retos en el teatro

La cantante originaria de Tijuana, reside actualmente en Argentina donde buscó nuevas alternativas y herramientas para componer

Tras terminar la gira de Algo Sucede (2015), Julieta Venegas se fue a residir a Argentina, donde buscó alternativas artísticas que le proporcionaran nuevas herramientas para componer. Así se cruzó con La Enamorada, obra escrita por Santiago Loza, que más tarde se convertiría en un disco conceptual homónimo, en coautoría con el dramaturgo, el cual fue lanzado bajo el sello LoleinMusic, el pasado 22 de noviembre.

“Fue una combinación de cosas que se fueron dando. Estaba buscando otra manera de escribir y otros estímulos, ahí me encontré con La Enamorada. En medio del proceso de poner en marcha la obra, me pareció buena idea ser parte de ella. Me llegó en un momento en el que tenía muchas ganas de experimentar”, comentó a Crónica, vía telefónica, desde Argentina.

Me gusta mucho leer teatro, tengo un romance con él y encontré este texto en el libro Obra Dispersa (2017), en el que vienen varios monólogos de Santi, el cual me gustó mucho”, mencionó, seguida de una breve descripción en la que narra cómo fue que las redes sociales fueron el canal de una espontánea relación artística entre el autor y la cantante.

“Fueron coincidencias lindas. Es un proyecto hecho desde el deseo de experimentar, nadie estaba realmente en su territorio: Guille Cacace nunca había trabajado con alguien que no fuera actriz y yo nunca había actuado. Está muy padre porque cada quien trae un conocimiento diferente y siento que mi aporte para la música, mi interpretación y la manera de plantarme en un escenario, permitió que se enriqueciera de un modo distino (…) así que ha sido lindo ese encuentro de diferentes disciplinas”, comentó.

La puesta en escena La Enamorada estrenó su primera temporada el pasado 8 de agosto en el Teatro Picadero (Buenos Aires, Argentina), la cual concluyó el 8 de diciembre, bajo la dirección de Guillermo Cacace, la producción de Romina Chepe y el diseño de escenografía de Johanna Wilhelm.

“Guillermo es maestro de teatro que tiene mucha experiencia. Estuvimos alrededor de un año ensayando la obra antes de estrenarla porque realmente no sabíamos si estaría lista, pero fue muy lindo porque nos sentábamos una vez por semana a hablar no solo del texto, sino de la vida y de todos esos temas que abarca la obra, como la muerte, la familia o el amor; nos preguntamos muchas cosas sobre esta mujer”, indicó.

“Prácticamente fue como una terapia, durante el año que llevamos a cabo la construcción del proyecto, sin pensar tanto el fin que tendría o hacia dónde nos llevaría. En realidad disfrutamos el proceso”, agregó.

Sin embargo, el resultado fue más allá de las tablas argentinas y quedó inmortalizado en nueve temas que componen el material grabado en el estudio de Adrián Dárgelos (Babasónicos), el cual incluye las seis canciones pertenecientes a la puesta en escena, dos instrumentales y el bonustrack (tema adicional) titulado “Mis muertos”.

“Al principio no teníamos una idea tan clara, empezamos a escribir las canciones a partir de la lectura de un fragmento de la obra. Hay una parte en la que ella habla mucho sobre su hermano y su muerte, se trata de un niño con síndrome de Down y ella lo percibe de una forma muy amorosa, lo imagina como un guerrero japonés, y es prácticamente su familia la representación del amor que ella conoce. Así que conforme íbamos encontrando momentos en el texto de donde podíamos tirar, escribíamos al respecto”, aseguró.

“Al ser un monólogo, te da la posibilidad de jugar mucho. Es un personaje fuera de la realidad, es atemporal, no queda claro qué edad tiene, lo único que sabes es que es muy solitaria y que dialogar con el público es la manera para perpetuar su existencia: porque necesita hablarles de su día; ella no quiere cerrarse, quiere demostrar que ella existe, que está ahí”, concluyó.

Aunque mencionó que existe la intención de presentar el monólogo en México el próximo año, no tienen nada confirmado.