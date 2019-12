Todavía no entienden los dirigentes de Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) que este partido no cuenta con militantes en Sonora, además, no todos los diputados locales de izquierda son morenistas, por lo que no hubo ninguna confusión en la votación en donde se aprobó en forma unánime la Ley de Ingreso del Gobierno del Estado, mientras que dos terceras partes de los legisladores aprobaron el Decreto de Presupuesto de Egresos para el año 2020.

Los diputados también aprobaron un crédito para que el Gobierno estatal solicite mil 300 millones de pesos que propuso la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para la conclusión de obras importantes, como la del Hospital General de Especialidades que se ubica en Hermosillo y que el Gobierno federal negó el apoyo (se rajó) y la construcción no podía quedar en “obra negra”. Parte de esos recursos también se invertirán en los municipios, principalmente en pavimentación.

Los dirigentes de Morena a nivel nacional y estatal, están amenazando a los diputados locales con expulsarlos o sancionarlos por no seguir la línea del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de no más deuda, ni más impuestos y administraciones austeras. En el caso del Hospital el Gobierno federal dio marcha atrás, ya que López Obrador como candidato se comprometió con los sonorenses que en caso de ganar la elección apoyaría con todo la obra para su terminación.

Como Presidente López Obrador dio el cambiazo y se negó a autorizar recursos para la terminación del nosocomio que prestará servicios a los estado de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Ni modo así es la política, como candidatos son unos y ya en el poder son otros…No solo López Obrador es así, todos los políticos son iguales. Cuando llegar al poder se les borra la memoria y se olvidan de las promesas de campaña.

El partido Morena ganó en las pasadas elecciones federales por la simpatía que despertó entre el electorado, lo que sea de cada quien, López Obrador. Ahora, a un año de su mandato ya no es el mismo y ha dejado mucho que desear, por caprichoso y hacer lo que le viene en gana sin tomar en cuenta a nadie…Ahora la dirigencia de Morena se molesta con algunos diputados de izquierda que votaron a favor del Presupuesto enviado por la Gobernador Pavlovich Arellano, porque ellos consideraron que era bueno para el estado, mandando por “un tubo” la línea del Peje.

Con el Presupuesto 2020 también saldrán beneficiados los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, Guaymas, entre otros, que se han convertido sus calles, avenidas y bulevares en un cochinero, están intransitables. A ver si alcanza el dinero, que se me hace poco para resolver el problema de pavimentación, apenas alcanzará para recarpeteo y tapar algunos baches… Y todavía los dirigentes de Morena “pegando de gritos” amenazando a sus diputados por cumplir con su deber. Cuando se llega al Congreso, desaparecen los partidos y las “líneas”.

Encuentran aeronave desaparecida en las cercanías de Tastiota, Sonora

La avioneta Cessna que desapareció el pasado 24 de diciembre fue encontrada en el área de Tastiota, comunidad pesquera localizada en el área rural Poniente de Hermosillo, confirmó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Desafortunadamente sus dos pasajeros fallecieron al estrellarse la nave. Durante Nochebuena dicha avioneta salió del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, con un pasajero, además del piloto de la aeronave, pero al parecer perdieron el rumbo, aunque aún no hay mayores informes de lo que sucedió.

De acuerdo a la primera información, en dicha aeronave viajaban el Piloto Alfonso Palomares Navarrete y el pasajero Carlos Omar Zárate Camacho, quienes se dirigían a Guerrero Negro en Baja California Sur. La avioneta al parecer fue localizada hecha pedazos en un yermo desolado, esto mediante búsquedas aéreas. Al lugar arribó un helicóptero de la Marina para investigar los hechos en donde lamentablemente hallaron los restos de ambos hombres.

Explica especialista del Isssteson síntomas de la Neumonía

La Neumonía es una enfermedad es una infección de los pulmones, que puedes ser peligrosa si no se trata a tiempo, por lo que es importante atender los síntomas. Así lo informó la doctora Rosa Ivette Nava de la Mora, especialista del Isssteson, quien detalló que fiebre, tos con flemas continua durante el día, dolor en el torax al respirar o toser, escalofríos, náuseas, vómito, dolor de cuerpo, entre otros, son algunos de los síntomas que advierten de una posible Neumonía.

Nava de la Mora detalló que dicha enfermedad es una infección de los pulmones, que los puede llenar de líquido o pus. «Son varios gérmenes los que provocan una Neumonía. Los más frecuentes son los virus y bacterias que se encuentran en el aire que respiramos y aunque generalmente nuestro sistema inmune evita que infecten los pulmones, algunas veces estos gérmenes son más fuertes, incluso cuando nuestro estado de salud es bueno», explicó la Terapista Respiratoria Certificada.

«Son varios gérmenes los que provocan una Neumonía. Los más frecuentes son los virus y bacterias que se encuentran en el aire que respiramos y aunque generalmente nuestro sistema inmune evita que infecten los pulmones, algunas veces estos gérmenes son más fuertes, incluso cuando nuestro estado de salud es bueno», explicó la Terapista Respiratoria Certificada.

Detalló que la Neumonía puede ser peligrosa si no se trata a tiempo, sobre todo en niños menores de 2 años y adultos mayores de 65 años. «Sobre todo si se trata de adultos con morbilidades como diabetes, insuficiencia cardiaca, fumadores o personas con alcoholismo; en ocasiones el diagnóstico tardío o no atender las indicaciones médicas, puede hacer peligrosa de algún modo la enfermedad», dijo Nava de la Mora.

Señaló que en el caso de los menores recién nacidos puede haber síntomas como vómito, fiebre, tos, presentar inquietud o verse sin energía, así como presentar dificultad para respirar o comer. Señaló que una persona que padece de Neumonía debe mantener reposo, beber abundantes líquidos, así como evitar el consumo del tabaco o bien, en el caso de los menores, evitar estar cercar de un ambiente de fumadores.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

www.facebook.com/elreporterodelacomunidad

Twitter: @elreporteroson