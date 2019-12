Arreglarán las calles, avenidas y bulevares de Hermosillo; habrá dinero en 2020

Qué bueno que las autoridades municipales arreglarán todas las calles, avenidas y bulevares de Hermosillo, para que los automovilistas vuelvan a manejar tranquilos y sin estrés al ir conduciendo como si trajeran “carritos chocones” sacándoles la vuelta a los baches, hoyancos y hasta los socavones. Dentro del Presupuesto para el año 2020, que será de 3 mil 240 millones 890 mil 855 pesos, se autorizaron 218.5 millones para obras pública, un 150 por ciento superior al de 2019.

El Ayuntamiento les dará prioridad a los programas de pavimentación -recarpeteo y bacheo-, seguridad pública e infraestructura urbana y servicios. Así como a la limpieza del municipio y a la recolección de basura en todos los barrios y colonias de la ciudad. Deberían de destinar recursos para las áreas rurales, porque muchas familias tienen sus casitas de descanso en los poblados cercanos a la ciudad como San Pedro el Saucito, El Tronconal, El Zacatón, Real del Alamito, Topahue, entre otros.

Los recursos aprobados por el Cabildo de Hermosillo deben de alcanzar para llevar los servicios básicos a todas las comunidades, porque sí habrá dinero, ya que, además, la alcaldesa, Celida López Cárdenas, declaró que en 2020 no se aumentarán los salarios a nadie, ni las prestaciones al personal sindicalizado ni a los de confianza. O sea, 2020 no pinta bien para los burócratas municipales. Me imagino que las autoridades y el sindicato ya llegaron a un arreglo, porque los productos y servicios ya subieron de precio, nada más que la gente no lo ha sentido.

La ciudadanía todavía no resiente las altas en los precios y los servicio porque traen dinero

No lo ha sentido porque traen dinero en la bolsa, debido a los aguinaldos, ahorros y demás prestaciones de fin de año, pero luego que termine ese “sueño” y se ubiquen en la realidad, es cuando empezarán a “pegar de gritos” los trabajadores y empleados y será cuando empiecen a presionar a sus líderes sindicales (los sindicalizados) y los no sindicalizados a pedirles a los patrones incremento salarial. En el comercio local hace mucho tiempo se empezaron a subir los precios, pero en estos últimos días del mes se le ha pasado la mano.

a cuesta de enero estará más difícil que la de diciembre, porque hay que recordar que los salarios mínimos subirán un 20 por ciento, aunque en Sonora casi nadie gana el mínimo, los trabajadores exigirán ese incremento…Nada más fíjense una cosa, se anunció el incremento al salario y los empresarios no dijeron nada, porque ellos ya habían subido los precios en los productos y servicios de todo tipo. Amolados los trabajadores que laboran libremente, sin patrones, ya que les será difícil incrementar los precios en sus jornadas diarias. Qué situación tan preocupante.

Centros comerciales llenos de personas, muy propicio para los rateros roba bolsas y carteras

A propósito de dinero, el fin de semana los centros comerciales de Hermosillo se la pasaron llenos de gente todos los días. Todavía anoche el primer cuadro de la ciudad y los grandes almacenes “franquicias” ubicados en los terrenos del Vado del Río, no se podía caminar dentro de ellos, situación muy propicia para los rateros roba bolsas y billeteras, ojalá no hayan actuado aprovechándose de la confianza de los hermosillenses. La gente es muy confiada, más aquella que nunca han sido asaltada. En otros tiempos, las autoridades “encerraban” a los carteristas en estos días.

No sé si ahora se podrá hacer, ya que en los tiempos modernos tienen más garantías los delincuentes que la ciudadanía trabajadora que viven de sus salarios, pero en las administraciones municipales de Casimiro Navarro Valenzuela y anteriores sí se podía hacer. A los “ratas” muy identificados por los policías, se le detenía en víspera de Navidad y Fin de Año. Hay que recordar que en aquellos tiempos existía la policía de Investigaciones NO uniformada y llevaban muy buena relación los agentes investigadores y los rateros de la ciudad, incluyendo a los jefes de las bandas.

Se esperan lluvias, nieve, agua nieve y mucho frío en Sonora la última semana del año

Un nuevo frente frío, el número 25 de la temporada, ingresará a Sonora por el noroeste de la entidad ocasionando potencial de lluvias con vientos fuertes y un marcado descenso de temperaturas. El frente frío podría cubrir en su totalidad el próximo martes 24 de diciembre con pronóstico de caída de nieve y aguanieve sobre zonas montañosas de las regiones norte y noreste de la entidad. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha instruido permanecer atentos al fenómeno ante la posible generación de emergencias.

El pronóstico describe «interacción con un fuerte pulso de la corriente en chorro, con una vaguada polar y el desarrollo de un vórtice de núcleo frío, que originarán potencial de lluvias, rachas fuertes de viento y marcado descenso de temperatura», de acuerdo con información de los servicios meteorológicos de México y los Estados Unidos.

Para el viernes 27 de diciembre se espera el ingreso de otro frente frío más, que recorrerá rápidamente la entidad, ocasionará potencial de lluvias y vientos fuertes sobre las regiones noroeste, norte, noreste, centro y oriente y posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de las regiones norte y noreste de Sonora.

Para este lunes y martes podrían presentarse lluvias dispersas e intermitentes y vientos moderados a fuertes principalmente en las regiones noroeste, norte y noreste, con potencial de caída de nieve o aguanieve en las regiones norte y noreste del Estado; así como para los días miércoles a jueves con descenso de temperaturas.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

