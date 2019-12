Urge poner orden en sistema de transporte urbano

El problema de suspensión de labores de los transportistas se presenta durante todo el año por diferentes motivos, afectando a los usuarios trabajadores, empleados y los estudiantes, entre otros sectores de la población. Los trabajadores cada día quieren más sueldo y prestaciones, mientras que los concesionarios se resisten todo lo que pueden hasta que la “liga revienta” y estalla la huelga. El Gobierno del Estado, como dueño de la concesión, inicia un programa de emergencia para prestar el servicio y atender la demanda de la población de Hermosillo.

Afortunadamente el paro de camiones no fue en su totalidad y se pudo salir adelante en el primer día de huelga con autobuses emergentes y taxis colectivos que cobraban 10 pesos por persona. Vamos a ver cuánto tiempo permanece la huelga, que se espera dure poco, porque, así como se salió del apuro, principalmente en las horas de más pasaje, también se podrá salir los próximos días, porque los estudiantes de educación profesional (universidades), ya salieron de vacaciones y baja hasta en un 30 por ciento la clientela de los camiones urbanos de Hermosillo.

En estos conflictos laborales casi siempre salen ganando los trabajadores y afectados los usuarios del servicio público de camiones urbanos. Quisiera saber qué pasaría si los usuarios se pusieran en huelga un solo día. Creo que tanto los concesionarios como los trabajadores (choferes), la pensarían más de dos veces para realizar paros y estallar huelgas. En este asunto, el Gobierno del Estado debe de ser mediador y poner la “balanza” más o menos pareja. Las dos empresas concesionarias tienen algunos millones de pesos invertidos y los trabajadores deben ganar la justo.

A ver cómo le hace el director de Transporte en el Estado de Sonora, Carlos Morales Buelna, para convencer a los dos grupos en pugna y entregarles buenas cuentas a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Aunque estos asuntos ya lo ven como de “rutina”, porque se dan dos o tres veces al año. Cuando no son los choferes son los concesionarios, o ambos. En caso de no llegar a un acuerdo, el Estado podría cancelar las concesiones, así como la hizo anteriormente con la empresa que estaba antes y se las pasó a los actuales hace un año…Ojalá no pase lo mismo.

Se mantendrá plan emergente en apoyo a usuarios del transporte público

Por su parte, el Gobierno del Estado fijó su postura y entró en apoyo a usuarios del transporte público en Hermosillo, ante el paro ilegal parcial de labores de operadores (choferes). La Dirección de Transporte continuará con la implementación de plan emergente, indicó Carlos Morales Buelna, director de la dependencia. Se busca garantizar la movilidad del ciudadano, ante la negativa de un grupo de choferes que mantienen paro ilegal de labores bloqueando la salida de unidades del centro de pernocta.

“El servicio se seguirá brindando a la ciudadanía, ya que buscamos que la afectación sea la menos posible, dándole al usuario opciones de movilidad, por ello, se seguirá realizando el operativo especial de taxis colectivos, unidades emergentes y de servicio especializado, así como de unidades propiedad de las empresas”, señaló. Morales Buelna manifestó que se trata de cubrir por lo menos, el 80 por ciento del plan operativo diario en situaciones normales.

“Nosotros confiamos en que se pueda conciliar con quienes mantienen el paro ilegal, pero por lo pronto estamos preparados para “blindar” por así decirlo el servicio, es decir garantizarlo, en apoyo a los usuarios y que no resulten tan afectados por la situación que prevalece con los choferes, ya que hemos hecho lo que nos corresponde y hemos estado pugnando para que las partes se sienten a dialogar y concreten acuerdos”, añadió.

Señaló que son 260 unidades de transporte urbano que estarán prestando el servicio, 50 unidades de servicio especializado y 600 taxis, lo que contiene el plan emergente del servicio de transporte en la capital sonorense.

Premia Gobernadora mejores prácticas, innovación y eficacia de servidores públicos

La participación de los servidores públicos y su aporte a soluciones con creatividad, conocimiento y colaboración fue reconocida por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, durante la premiación a las Mejores Prácticas, Innovación y Gobernanza Eficaz, las cuales están respaldadas por instituciones de educación superior, organismos de la sociedad civil y la iniciativa privada.

La mandataria estatal agradeció a cada uno de los participantes en las 265 prácticas inscritas, ya que cada uno aporta siempre el extra en el ejercicio de sus funciones para innovar y dar la mejor atención a los ciudadanos en las dependencias.

“Me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos, han sido sin duda tiempos difíciles, tiempos de muchos retos, tiempos de innovar, de sacar la casta, de ver como sí, no como no, y para eso estamos aquí, para ver como sí sacamos adelante al estado, para ver como sí innovamos, para saber cómo sí hacemos mejor las cosas, para saber cómo le decimos a los sonorenses: aquí estamos y somos servidores públicos orgullosos de serlo y estamos sirviendo a Sonora, felicidades a todos ustedes”, aseveró.

Por haber presentado un mayor número de proyectos, recibieron mención honorifica Miguel Pompa, secretario de Gobierno; Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, y José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura.

Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; destacó que las prácticas participantes deben de perdurar más allá de la administración, para convertirse en un legado para los ciudadanos.

“Cada buena práctica no podía nacer y morir en esta administración, cada buena práctica debería reconocerse, documentarse, y convertirse en un patrimonio para los sonorenses y para el resto de las generaciones”, señaló.

