Ricardo Bours Castelo, posible candidato de MC a la Gubernatura de Sonora en 2021

Mientras las campañas de los aspirantes a la candidatura al gobierno del estado continúan, los actuales alcaldes no encuentran la solución a sus problemas y no hayan a quién pedirle su apoyo, porque el estado y la federación no tienen dinero, -al menos es lo que dicen- para echarles la mano. Los presidentes municipales no saben cómo les pagarán sus aguinaldos y prestaciones a sus trabajadores, a una semana de salir de vacaciones. ¿Saldrán del problema los alcaldes de Sonora?

Muchos presidentes municipales andan en busca de préstamos bancarios, otros ni siquiera tienen capacidad de pago para “entracalarse” y saben bien que los bancos les negarán el crédito. Hay municipios pobres, y otros más solventes, que batallan para pagar las quincenas y, en ocasionen, se ven en la necesidad de pedir prestado, convirtiendo la deuda en una “bola de nieve”. Hasta los ricos, como Hermosillo, se les ven “negras” cada día de raya. Mucha ruina, pues.

Sin embargo, cada tres años sobran personas que les gustaría ser presidente municipal de un municipio. Hasta en las comunidades más pobres sobran los precandidatos, a sabiendas en lo que se van a meter…En Hermosillo, ni se diga, en estos momentos sobran “apuntados”, pero al parecer, repetirá el tocayo Ernesto “El Pato” de Lucas Hopkins, como candidato del PRI a la presidencia municipal y creo que en esta sí la ganará. En las elecciones pasadas le ganó “AMLO.

En las elecciones de 2021 no vendrá Andrés Manuel López Obrador en las boletas electorales y esta será una gran ventaja para los candidatos de los todos los partidos políticos adversarios de Morena. Morena en Sonora todavía no “cuaja” como partido y en los pasados procesos electorales de 2018 el actual presidente de México, “barrió” con todos los candidatos de la oposición del país, incluyendo a los tradicionales PRI, PAN y PRD…En las boletas aparecieron PAN y PRD juntos.

Por lo pronto, ya están más que apuntados Ernesto Gándara Camou y Antonio Astiazarán Gutiérrez, como aspirantes a las candidaturas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y, al parecer, Ricardo Bours Castelo, por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), que el pasado domingo fue “destapado” como posible candidato a la gubernatura de Sonora…Qué bien, pero todavía falta el nombre del “tapado”, que se conocerá el año 2020.

Qué bueno que no hay dinero; recibirán cada diputado local 341 mil 799 pesos este fin de año

En diciembre cada uno de 33 diputados locales de Sonora tendrá un ingreso de 341 mil 799 pesos y 78 centavos, por concepto de sueldo, aguinaldo y otras prestaciones.

Con base en la respuesta a una solicitud de acceso a la información de Uniradio, el Congreso del Estado detalla que este mes cada legislador, además de recibir los 92 mil 496 pesos de dieta, es decir la percepción económica por el desempeño de sus actividades (sueldo), tendrá 180 mil 868 pesos por 40 días de aguinaldo, 34 mil 217 pesos de prima vacacional y otros 34 mil 217 pesos por bono de fin de año.

Se precisa que el bono de fin de año corresponde a diez días de salario de los cuales 17 mil 108 pesos se derivan de cinco días de bono navideño y los otros 17 mil 108 pesos de cinco días de ajuste al calendario. En suma, para poder cubrir el sueldo y las prestaciones de Ley únicamente de los diputados, el Congreso Local deberá erogar en diciembre un monto de 11 millones 279 mil 392 pesos y 70 centavos.

Muere el gran jugador y manager del béisbol mexicano Francisco “Paquín” Estrada

A la edad de 71 años, falleció este lunes una de las figuras más representativas del beisbol mexicano, Francisco “Paquín” Estrada, quien dejó un gran legado por su prolífera carrera.

Diablos Rojos del México dio a conocer el sensible fallecimiento del jugador y manager mexicano, quien tuvo un gran desempeño en este equipo, en el que debutó en 1966 permaneció durante cinco temporadas.

Su gran desempeño con los Diablos Rojos le permitió emigrar a la Gran Carpa en 1971, con los Mets de Nueva York, para después regresar a México en 1974 con los Pericos de Puebla, con los que jugó por siete temporadas.

Después pasó por equipos como Piratas de Campeche, Truchas de Toluca, Bravos de León y Petroleros de Minatitlán; con este último se retiró en 1994, para comenzar su historia como manager.

En su nueva etapa cosechó tres títulos de la Liga Mexicana de Beisbol: dos con Piratas de Campeche, en 1983 y 2004, y uno más con los Bravos de León, en 1990.

También con la Liga Mexicana del Pacífico se adjudicó la corona en siete ocasiones: seis con Tomateros de Culiacán y una con Águilas de Mexicali. Además de que dirigió a la Selección Mexicana durante la primera edición del Clásico Mundial, en el que eliminó a Estados Unidos.

Todos sus logros lo hicieron merecer la inducción al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en 2000, por lo que el “Paquín” Estrada dejó una importante huella en la historia de este deporte en el país…Descanse en paz el gran “Paquín” Estrada, uno de los grandes del béisbol de México.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

