Impulsa Gobernadora colaboración interinstitucional en procuración de justicia y seguridad

Para implementar nuevas metodologías que eficienten el desempeño del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y que este se traduzca en mejores y más rápidos resultados en materia de procuración de justicia para los sonorenses, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, participó en la reunión interinstitucional para analizar y acordar el“Reto de 100 días de resultados rápidos”, que se realizará en Sonora, con el acompañamiento y asesoría Técnica de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Projusticia México.

Junto a Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Alejandro Ponce de León, director general de Projusticia México y Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia del Estado, la mandataria estatal celebró y reconoció lo que significa que instancias como USAID desarrollen programas como este en Sonora.

“La colaboración sin duda siempre he pensado y creído en ella, soy una fiel creyente que la colaboración entre los estados, entre los municipios, entre las distintas instancias de gobierno y por supuesto, la colaboración entre países es sumamente importante, sobre todo en el tema de procuración de justicia y de seguridad”, enfatizó.

La implementación de nuestras estrategias para procurar justicia a las familias sonorenses de una mejor forma es fundamental, resaltó la gobernadora Pavlovich, de ahí la importancia que el “Reto de los 100 días de resultados rápidos”, brinde resultados contundentes y de beneficio para la entidad.

“Lo más importante, la gente quiere resultados, la gente quiere que no haya impunidad; llega a una agencia del Ministerio Público con problemas, con algo que le sucedió, muy delicado, y lo único que quiere es resultados y para ello necesitamos mayor profesionalización, mayores elementos, mayores fortalezas en este sentido y para eso vamos a implementar estas nuevas metodologías de trabajo, y agradezco el apoyo de USAID, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por el apoyo que nos están brindando”, dijo la mandataria sonorense.

En este caso, el programa “Reto de los 100 días de resultados rápidos”, que se realiza con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en México y Projusticia México, se enfoca en la atención de delitos de robo y violencia familiar con el fin de garantizar justicia pronta.

Alejandro Ponce de León, director general de Projusticia México, agradeció a la gobernadora Pavlovich el apoyo para la realización de este programa en Sonora, y confió que el mismo dará grandes resultados, debido al compromiso que se tiene en el estado por llevar justicia a las familias sonorenses.

“Ponga la basura en su lugar” fue una campaña de limpieza muy efectiva en Hermosillo

A parte de los baches, que ya son parte de la fisonomía de la ciudad de Hermosillo, la ciudad capital de Sonora, se encuentra sucia y descuidada por las autoridades y vecinos. Las autoridades no cuentan, como en otras ciudades del país, con personal que levante la basura que van dejando los “cochinones” al transitar por las calles en autos o caminando. En la Ciudad de México, las personas que recogen la basura no descansan y durante todo el día se les ve en las calles.

En Hermosillo ni siquiera se ven barredoras, no sé si ya no haya o solo tengan dos o tres para barrer las calles y avenidas que rodean los palacios, municipal y de Gobierno, lugares en donde despachan la alcaldesa Celida López Cárdenas y la Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, respectivamente. Lo cierto que ya no se ven como antes en las colonias de la ciudad. Antes, la ciudad de Hermosillo era una de las más limpias del país… Hay que volver a esos tiempos.

Ahora toda gira en base al dinero y los alcaldes se quejan de la falta de recursos para mantener limpia la ciudad. Sin embargo, creo, que también la ciudadanía tiene mucho que ver para que no veamos basura en las banquetas, calles y avenidas. Sí, hacen falta recipientes en donde echar los desperdicios, pero es cuestión de guardarlos un poco tiempo en el carro. Y si uno va caminando, también se puede esperas a ver un bote para tirar la basura. La limpieza es cosa de todos.

Años atrás había anuncios del Ayuntamiento de Hermosillo y en otros del país, en donde se podía leer “ponga la basura en su lugar”, que por cierto tuvieron mucho éxito, porque en donde quiera nos recordaban el anuncio y ya no tirábamos los desperdicios en cualquier lugar…Esa campaña deben ser respaldadas por un buen servicio de limpieza por parte de las autoridades. El ayuntamiento debe de poner el ejemplo y la ciudadanía seguirlo… Creo que sí se puede.

Reunión de Amigos por siempre del barrio Sambenito

Agradable fin de semana con mis amigos de la infancia en el ejido El Zacatón, en donde hablamos de las travesuras de cuando éramos niños. Tuvimos la suerte de tener unos días con un clima muy agradable, con excelente comida campirana, sin faltar el domingo un riquísimo menudo con pata preparado por mi compadre Joaquín Fernando Arvizu Gutiérrez.

Qué bonita la vida en el campo, más cuando se convive con amigos de esos que no se cambian por nada, que desde que nacimos en el barrio Sambenito, de Hermosillo, hemos conservado esa amistad sincera, sin envidia y siempre recordando a nuestros padres, porque todos comíamos en la casa en donde nos daba hambre. Siempre fuimos una sola familia.

En la edad adulta, por nuestras ocupaciones, estudio, trabajos y familiares nos distanciamos, pero siempre volvemos a nuestros orígenes, a recordar los viejos tiempos de nuestra niñez y adolescencia, de cuando vendíamos periódicos, lustrábamos calzado y juntábamos las ollas para entregar el menudo que nuestras madres hacían para vender.

Todos fuimos niños y jóvenes muy sanos y deportistas, Arturo y Rafael Burruel Cáñez; Joaquín Fernando Arvizu Gutiérrez, Jorge Walterio Dávila Jiménez, Paco Dávila, Enrique Cárdenas, Juan de Dios Nava Medina. Jugábamos béisbol, principalmente, y otros deportes. Arturo fue bolichista de buen nivel nacional e internacional. Los demás buenos para el beis, basquetbol, volibol y otros.

El año pasado tuvimos una baja, Arturo Burruel Cañez y este año, Luis Alfonso Cocío Montijo, ambas muertes fueron de mucho impacto para el grupo de amigos, pero seguimos reuniéndonos y recordándolos, porque, aunque no estén físicamente, siguen estando presentes en el grupo de amigos por siempre. Ojalá Dios nos siga prestando vida y salud para seguir con estas reuniones.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

