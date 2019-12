Entrega gobernadora viviendas nuevas a familias afectadas por explosión en Los Jardines

Con la entrega de sus viviendas nuevas, se marca un nuevo inicio para las tres familias que perdieron su patrimonio durante la explosión ocurrida en la colonia Los Jardines, el pasado mes de septiembre; hoy con gran emoción recibieron de manos de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano las llaves de lo que será su nuevo hogar acondicionado con muebles, accesorios y listo para habitarse.

Al acompañar a Doña Mary, Ricardo e Irma y sus familias en su nuevo hogar, la mandataria estatal comentó que, si bien no se puede eliminar el dolor que han afrontado los afectados que perdieron a algún familiar en esta tragedia, hoy su vida tendrá un nuevo giro ya que vivirán en un nuevo hogar, en la colonia donde han residido durante años y seguirán conviviendo con sus vecinos y amigos.

La gobernadora Pavlovich, junto a Elia Sallard Hernández, directora general de la Comisión de Vivienda (Coves) y Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social (Sedesson), entregó a Doña Mary, Ricardo, e Irma, las llaves de sus nuevas casas equipadas y agradeció a la comunidad fundaciones e instituciones, la solidaridad que mostraron al lamentable incidente que vivieron estas tres familias.

“Como siempre, a lo que nosotros nos comprometemos lo cumplimos, este fue un compromiso de todos, y yo quiero agradecer a todo el equipo que estuvo pendiente, a los vecinos, sobre todo a la comunidad de aquí de Los Jardines, al voluntariado que apoyó, a la gente que trabaja en Coves y Sedesson y a toda la gente de Hermosillo que son solidarios con ellos”, expresó.

Desde las primeras horas posteriores a la tragedia ocurrida por la explosión, la gobernadora Claudia Pavlovich brindó respaldo total y su compromiso a las familias afectadas, al garantizarles que recuperarían su hogar a través de la Comisión de Vivienda del Estado y en coordinación con dependencias del Gobierno del Estado, Ayuntamiento y asociaciones civiles.

“Hubo pérdidas muy lamentables, que hay que estar trabajando también en el sentido de acompañar a la gente que requiere apoyo psicológico, y bueno a estar siempre unidos porque es realmente como se puede realizar las cosas, cuando todos trabajamos en el mismo sentido, cuando todos nos apoyamos”, aseguró.

La entrega de las tres viviendas se realizó dentro del tiempo acordado, con la calidad y especificaciones comprometidas por la mandataria estatal con las familias damnificadas por el percance ocurrido en septiembre pasado y sin ningún costo para dichas familias.

Los beneficiados agradecieron a la gobernadora Pavlovich, al equipo de Coves, Sedesson, fundaciones y toda la comunidad que hicieron posible que recuperen un poco de lo que perdieron el pasado 12 de septiembre.

“Muy agradecida con la gobernadora y el equipo con el que trabajó por la casa, teníamos la incertidumbre de una vivienda y pues ya tenemos la casita, como se había visto, con muebles, ya lista para habitar”, explicó Irma Zúñiga Urrea.

Con emociones encontradas, José Ricardo Zazueta Padilla, comentó: “la verdad estoy muy agradecido con todas las instancias gubernamentales que han apoyado a la causa por la desgracia que pasó aquí en Los Jardines, y la verdad he sentido mucho apoyo del gobierno del Estado y sus instituciones; me da mucho gusto tener donde volver a vivir porque yo perdí todo ese día, mi familia, mi hogar, y no tengo palabras para describir el apoyo que me han dado”.

Mientras que María Auxiliadora Enríquez Moreno, dijo; “ya me siento mejor porque ya tengo mi casita, ya no voy a estar pidiendo posada, y le doy las gracias a todos los que nos han apoyado”.

La directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, Elia Sallard Hernández, informó que se trata de viviendas de 46 metros cuadrados, de 2 recámaras, cocina, sala-comedor y baño, con muros de block, techos de vigueta y casetón, equipadas con instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de tinaco y calentón de agua.

Las autoridades deben revisar bien el agua que está llegando de la presa El Molinito a la Abelardo L. Rodríguez

Ojalá que el trasvase de agua de la presa “El Molinito” a la Abelardo L. Rodríguez, se haga con responsabilidad por parte de las autoridades, ya que el vital líquido podría traer metales pesados como aluminio, fierro y manganeso, que arrastraron las pasadas lluvias, y no los que se encuentran en el fondo que desde hace tiempo están almacenados en el fondo, relacionados al derrame de ácido sulfúrico ocurrido el mes de agosto de 2014 en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Siempre hay que pedirle a Dios buena salud, y sería muy lamentable que por un descuido de las autoridades los sonorenses, y en especial los hermosillenses, se enfermaran por contaminación del agua que está llegando a la presa Abelardo L. Rodríguez. Lucas Antonio Oroz Ramos, director técnico de la Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (CNA), dijo que ya se están tomando muestras del líquido y algunas de estas se enviaron a la Ciudad de México y los resultados podrían estar listos la próxima semana. Ojalá todo salga bien.

Piden a Gobernadora libre tránsito en Sonora para carros “chuecos” en diciembre

La Organización de Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa) en Sonora, la cual se dedica a la defensa del patrimonio familias y de los vehículos de procedencia extranjera, hará una solicitud a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para que todos los carros “chuecos” puedan circular libremente durante la temporada decembrina por la entidad.

A los afiliados se les informa que para no tener problemas en estos días navideños deberán contar con su seguro de daños a terceros, licencia No vencida y su carta de afiliación vigente. Aseguran que ya está en gestión la solicitud que harán a la Gobernadora y se espera la autorización muy pronto.

