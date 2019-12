Mas de lo mismo en el “cuarto informe” de Gobierno del Presidente López Obrador

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que hubo unas 100 mil personas en el Zócalo capitalino durante el “cuarto informe” de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año de haber asumido al poder. Los opositores del actual gobierno aseguran que la mayoría de los ahí presentes fueron “acarreados” y pagados con dinero del pueblo… Acarreados o no, es mucha gente reunida en un solo lugar. De hecho, los domingos el Zócalo es el centro de reunión de los habitantes de la capital del país. También hubo mitin de protesta en contra de AMLO.

En cuanto al Informe de López Obrador, más de los mismo de todas las “mañaneras”, nada más ahora desde el “país de las maravillas” en donde todo es perfecto y echándole la culpa de todo lo malo a las anteriores administraciones. En el mitin de protesta en contra del Presidente estuvieron presente, entre otros, el expresidente Vicente Fox Quesada y Julián LeBarón , líder social en el Norte de México, en los estados de Chihuahua y Sonora, que hace menos de un mes acribillaron a parte de su familia en Bavispe, tres mujeres y seis niños, que exige justicia a las autoridades.

El discurso de AMLO duró hora y media, por lo que tenga usted la seguridad que solo un 25 por ciento de los presentes en el Zócalo capitalino estuvo atento a lo expresado por el líder de la izquierda de México. A lo mejor a través de la televisión sí fue visto y escuchado con atención, en donde el Presidente parecía que hablaba de otro país, en donde todo está muy bien y que los viejos tiempos de crisis y pobreza quedaron atrás. López Obrador en su mensaje continuó dividiendo a los mexicanos y ofendiendo a sus supuestos enemigos llamándolos Fifis.

El Informe presidencial tuvo mucha difusión en los medios de comunicación televisivos. Fue transmitido en vivo y repetido durante todo el día en los diferentes canales, por lo que las familias que no tienen Cable prácticamente fueron obligadas a ver al Peje todo el domingo. Además, algunas estaciones de radio también estaban encadenadas. Por cierto, el Presidente pronunció su mensaje en forma muy fluida, hasta se le olvidó la su habitual lentitud al hablar. Qué bien, ahora hay que esperar la opinión de los dirigentes de los diferentes sectores de la comunidad.

Sonora también es un estado automotriz: Vidal Ahumada

Sin duda que Sonora es un estado automotriz, la planta Ford hace 30 años que llegó y esto provocó una cultura de mucho arraigo en nuestro estado, estamos en 8 ciudades en materia automotriz, en donde se desarrollan diferentes trabajos, señaló Jorge Vidal Ahumada.

El secretario de Economía, al asistir en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a la entrega de reconocimiento “Gold World Excellence Award”, que hace Ford Motor Company a su proveedora Martinrea, dijo que las empresas que están alrededor de planta Ford son alrededor de 90, y generan 50 mil empleos, con ello el sello de que Sonora es un Sonora automotriz.

“Es una empresa muchísimo muy importante y esa empresa se encuentra en Hermosillo y los productos que salen de aquí, que son de primera calidad, los hacen ustedes, eso habla del compromiso y de la calidad de los trabajadores de nuestro estado”, comentó Vidal Ahumada a empleados de la compañía automotriz.

Para Martinrea, agregó el secretario, el recibir este premio en dos ocasiones es un reconocimiento muy importante para una empresa de calidad mundial, que los debe de llenar de orgullo, de compromiso y de entusiasmo para continuar adelante. Vidal Ahumada aseveró estar convencido de que en el futuro próximo Martinrea será pieza clave para el desarrollo de lo que se viene en el sector automotriz para Sonora, subrayó.

Al entregar el premio, Sonia Maldonado Vásquez, STA Resident Manager Ford; dijo que “es importante para nosotros como compañía reconocer el trabajo y el esfuerzo que Martinrea está realizando para no solamente ser un buen proveedor sino ir más allá y por qué no decirlo, ser el mejor, somos un equipo y si Martinrea es un proveedor excelente, créanme que el resultado de Ford Motor Company será así también, el mejor”.

Por su parte, Isaac Morales, gerente de Planta Martinrea Estructuras, expuso que este año han sido reconocidos en un evento de clase mundial, y que recibir el premio Gold World a la excelencia como proveedor de Ford es algo que no se logra fácilmente.

“En el evento fueron reconocidos proveedores de distintas partes del mundo; proveedores de Estados Unidos, Reino Unido, Corea, Tailandia, China y México, cabe mencionar que fuimos la única planta de México que recibió este galardón, muy orgullosamente una planta de aquí de Sonora, de Hermosillo”, expresó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

