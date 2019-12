Disparan «motosicarios» con una persona

La colonia Moderna, en la Ciudad de Empalme, fue nuevamente el escenario de un hecho violento cuando «motosicarios» abrieron fuego contra un hombre, dejándolo seriamente lesionado en hechos ocurridos durante las primeras horas de este jueves.

La víctima fue identificada como Moisés F.R., de 59 años de edad, quien resultó con al menos dos impactos de bala luego de ser interceptado y atacado por individuos a bordo de una motocicleta en la calle Benito Juárez García, entre Francisco Villa y Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 01:00 horas de este jueves, y de acuerdo a testigos, el hombre se encontraba sobre la calle Benito Juárez y vio que se acercaban los sujetos en la motocicleta y trató de correr pero fue alcanzado por las balas.

La víctima quedó tirada durante más de una hora ya que elementos policiacos no encontraban el lugar, y una vez ahí la zona no fue debidamente asegurada y debido a que los paramédicos de la Cruz Roja no llegaron, lo trasladaron en una patrulla al hospital.