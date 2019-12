Detectan afectaciones en escuelas por lluvias

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) realizarán un esfuerzo extraordinario para reparar instalaciones y edificios escolares y reponer mobiliario y equipo que quedó inservible producto de las intensas lluvias, indicó Víctor Guerrero González, al supervisar escuelas en Moctezuma, y la comunidad de Jécori, municipio de Cumpas.

«Estas son de las comunidades más afectadas por las recientes lluvias y hay daños considerables en la Secundaria 18 y el CAME 8 de Moctezuma, además de que se debe revisar y reparar todo el techo de tres aulas de la escuela primaria de Jécori», indicó.

Se continúa, dijo, recibiendo reportes de escuelas afectadas en mayor y menor medida en diferentes puntos del estado, a los que se les da seguimiento para establecer acciones que se requieren y el presupuesto necesario.

«La gobernadora Claudia Pavlovich nos instruyó a hacer las acciones necesarias para atender la emergencia derivada de las intensas lluvias, hacer el recuento de daños y lo necesario para que todas las escuelas regresen a la normalidad, con seguridad para estudiantes, docentes y directivos», subrayó.

Víctor Guerrero González reconoció a padres de familia, docentes, directivos, y personal destacamentado de la Guardia Nacional, que se sumaron a las tareas de limpieza, sanitización, y remoción de materiales y equipos dañados, así como al personal que realiza labores de inspección y valoración de instalaciones.

En el caso de la Escuela Secundaria Técnica 18 de Moctezuma, indicó el titular de la SEC, los más de 240 estudiantes no podrán ocupar las instalaciones en las próximas semanas, por lo que, de común acuerdo con padres de familia, se reubicarán en tanto se realizan reparaciones de instalaciones eléctricas, gas en laboratorios, se repone el mobiliario y equipo dañado y se restauran diversas áreas afectadas.

Respecto al CAME 8 de Moctezuma, que presta servicio además como instalación Usaer y atiende a un centenar de niños de diversas comunidades de la zona, indicó que a la brevedad se repondrá prácticamente todo el equipo y una parte del mobiliario que quedó inservible, y se supervisará si existen daños en paredes de la escuela por efecto de la humedad.

En la escuela de Jécori, Luis G. Monzón, se reubicarán 43 niños a dos aulas disponibles dentro del mismo plantel a fin de que ISIE realice evaluación y reparación de techos que resultaron afectados por la fuerza del agua y el viento.

El titular de la SEC indicó que aún no es posible determinar la totalidad de las afectaciones en el estado, ya que se siguen recibiendo reportes por docentes y directivos y el ISIE realiza distintas evaluaciones.