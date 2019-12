Destacan vocación automotriz de Sonora

El sector genera 50 mil empleos mediante 90 empresas del ramo asentadas en la entidad, dijo Jorge Vidal Ahumada

Sin duda que Sonora es un estado automotriz, la planta Ford hace 30 años que llegó y esto provocó una cultura de mucho arraigo en nuestro estado, estamos en oxho ciudades en materia automotriz, en donde se desarrollan diferentes trabajos, señaló Jorge Vidal Ahumada.

El secretario de Economía, al asistir en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a la entrega de reconocimiento “Gold WorldExcellenceAward”, que hace Ford Motor Company a su proveedora Martinrea, dijo que las empresas que están alrededor de planta Ford son alrededor de 90, y generan 50 mil empleos, con ello el sello de que Sonora es un Sonora automotriz.

“Es una empresa muchísimo muy importante y esa empresa se encuentra en Hermosillo y los productos que salen de aquí, que son de primera calidad, los hacen ustedes, eso habla del compromiso y de la calidad de los trabajadores de nuestro estado”, comentó Vidal Ahumada a empleados de la compañía automotriz.

Para Martinrea, agregó el secretario, el recibir este premio en dos ocasiones es un reconocimiento muy importante para una empresa de calidad mundial, que los debe de llenar de orgullo, de compromiso y de entusiasmo para continuar adelante.

Vidal Ahumada aseveró estar convencido de que en el futuro próximo Martinrea será pieza clave para el desarrollo de lo que se viene en el sector automotriz para Sonora, subrayó.

Al entregar el premio, Sonia Maldonado Vásquez, STA Resident Manager Ford; dijo que “es importante para nosotros como compañía reconocer el trabajo y el esfuerzo que Martinrea está realizando para no solamente ser un buen proveedor sino ir más allá y por qué no decirlo, ser el mejor, somos un equipo y si Martinrea es un proveedor excelente, créanme que el resultado de Ford Motor Comapny será así también, el mejor”.

Por su parte, Isaac Morales, gerente de Planta Martinrea Estructuras, expuso que este año han sido reconocidos en un evento de clase mundial, y que recibir el premio Gold World a la excelencia como proveedor de Ford es algo que no se logra fácilmente.

“En el evento fueron reconocidos proveedores de distintas partes del mundo; proveedores de Estados Unidos, Reino Unido, Corea, Tailandia, China y México, cabe mencionar que fuimos la única planta de México que recibió este galardón, muy orgullosamente una planta de aquí de Sonora, de Hermosillo”, expresó.

Agregó que dedicarse a la manufactura tiene muchos desafíos y hay que estar siempre alertas para ser proactivos y tener estándares en todos los niveles y departamentos de la organización ya que no es una tarea sencilla y hay que estar preparados para cada problema que se presenta.