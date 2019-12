Cumplen con apoyos a personas con discapacidad

Se benefició a 971 familias durante la semana de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad

Con la certeza de que 971 familias de personas con discapacidad cuentan con un impulso económico para mejorar su calidad de vida, concluyó una exitosa semana de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, por parte de DIF Sonora.

“Un agradecimiento muy especial para la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich porque sin ella esto no se hubiera llevado a cabo, esta beca es mucha ayuda para nosotros; yo soy viudo y tengo una hija que es mi motor para salir adelante así que esto es mucha ayuda sobre todo en estos tiempos que hay más gastos”, dijo César Francisco Álvarez Amaya quien recibió beca deportiva.

El atleta de 40 años de edad, uno de los 971 beneficiarios que recibieron un impulso económico de apoyo a la discapacidad, aseveró que el apoyo recibido por parte de DIF Sonora es de gran ayuda para él y su hija.

Manifestó, que a diario se esfuerza por sacar adelante a su hija a través de su trabajo y desempeñándose como jugador de goalball donde ocupa la posición central del equipo que representa a Hermosillo.

Por su parte, la directora del Sistema DIF Sonora, Karina Zárate Félix resaltó la importancia de brindar un apoyo a las familias para que mejoren la calidad de vida de niñas, niños y adultos con discapacidad, contribuyendo a su integridad social, educativa, familiar y laboral.

“Creo que desde acá hemos dado pasos importantes en la inclusión, reconocemos que queda mucho por recorrer, pero estamos muy comprometidos por ayudar a quienes realmente requieren apoyo, les recuerdo que no están solos, habrá siempre alguien que nos apoye, pero la fortaleza real está en uno mismo así que no hay que darse por vencidos jamás”, resaltó al exhortarlos también a hacer buenas acciones por las personas más vulnerables.

Fue en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial que se realizó la segunda entrega de apoyos correspondientes al segundo semestre del 2019, a personas con discapacidad de toda la entidad.

Laura Cristina Ortiz Malo, directora de Atención a Personas con Discapacidad de DIF Sonora, invitó a las familias a acercarse a los DIF municipales a solicitar este beneficio económico a principios del año 2020, cuando inicia la convocatoria, programa dirigido a todo tipo de discapacidad.

Con la entrega de becas educativas, deportivas, especiales y de atención temprana a los sonorenses concluyen las actividades de la Semana de la Discapacidad que organizó DIF Sonora para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.