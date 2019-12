Conmemoran hoy el Día de los Santos Inocentes

Aunque poco a poco la tradición tiende a irse perdiendo, entre los católicos sigue vigente el pasaje bíblico de la tragedia

Notas informativas inverosímiles, solicitudes de préstamos de dinero o todo tipo de mercancía, o bien, anuncios sorprendentes hechos por amigos o la familia, son elementos que forman parte de una de tradiciones más arraigadas de los mexicanos, el ‘Día de los Santos Inocentes’.

El 28 de diciembre representa una fecha en que la cautela debe imperar y estar conscientes de que siempre habrá la oportunidad para que un amigo cercano o un familiar realice una broma, acompañada de la frase ‘Inocente palomita que te dejaste engañar”.

Aunque ahora la celebración tiene tintes jocosos y de hacer una buena broma, se trata de una fecha histórica con un origen bíblico, que se refiere a los tiempos del nacimiento de Jesús de Nazareth.

De acuerdo a citas bíblicas, su origen hace alusión a la matanza de los niños menores de dos años de edad en la población de Belén, ciudad palestina, por orden del rey Herodes para deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret, luego de ser engañado por unos sabios del Oriente, o Reyes Magos, quienes se comprometieron en darle el lugar exacto del nacimiento.

El acontecimiento fue retomado por las nuevas civilizaciones de la mejor forma, muy divertida y jocosa.

La tradición todavía perdura, principalmente entre los grupos poblacionales con rangos de edad de 30 años en adelante. La generación identificada como millennial o generación ‘Y’, quizás tengan alguna referencia en la celebración pero no están tan atentos o no toman sus precauciones para no caer en una broma.

La celebración del Día de los Santos Inocentes y su vertiente de dar noticias falsas prácticamente ha sido rebasada por la redes sociales en donde es muy común las “fakenews” que se emiten para engañar o manipular información.

Sin embargo, todavía en muchos medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, retoman la tradición y dedican un espacio con noticias que solamente pueden registrarse en un Día de los Santos Inocentes.