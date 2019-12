Confía María Espinoza en ir a Tokio 2020

La tres veces medallista olímpica María del Rosario Espinoza consideró que el nivel del taekwondo mexicano en el continente abre la posibilidad de obtener cuatro cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en el Preolímpico en Costa Rica de marzo venidero.

El Torneo Continental de Taekwondo se llevará a cabo el 11 y 12 de marzo próximo en Costa Rica y México debe ir en busca de los pasaportes olímpicos en lo que será la última oportunidad para lograr la misión.

«Nuestra energía debe enfocarse en el Continental, lo importante es darse cuenta de los errores y seguir adelante sin voltear a lo que no se hizo bien”, señaló.

La atleta sinaloense refirió que el no haber obtenido por lo menos una visa a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por la vía ranking, debe quedar atrás y pensar en el evento en Costa Rica.

Mencionó que la justa costarricense será complicada porque todas las naciones de la zona irán por el mismo objetivo y, por consiguiente, será complicado llegar al podio.

«Algunos torneos me cuestan más trabajo que otros, pero me sigue gustando competir y eso me mantiene en la pelea”, abundó.

Previo al Preolímpico, la selección nacional de taekwondo tomará parte en un campamento en Corea y luego en el Abierto Mexicano en Jalisco, así como en el Abierto de Estados Unidos.

«Todos mis compañeros tienen muchas cualidades y darán todo para lograr su plaza. Tenemos muchas ilusiones de asistir a Tokio, así que buscaremos llegar a la final para ser uno de los invitados”, añadió.

Los aspirantes a buscar los cuatro puestos vacantes a Tokio 2020 son Daniela Souza (-49 kg), María del Rosario Espinoza y Briseida Acosta (+67kg), así como Brandon Plaza, César Rodríguez y Carlos Navarro (-58kg), además de Carlos Sansores y Bryan Plaza (+80).