Capacitan a maestros para detectar TDAH

Fortalecer la detección oportuna y temprana del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en las escuelas de nivel Básico, es una prioridad para las autoridades educativas y de salud en Sonora, aseguró Ricardo Ibarra García.

El director general de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), inauguró un curso de capacitación en Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en el que participan más de 200 personas, entre docentes y personal administrativo.

Jefes de sector, supervisores escolares, asesores Técnico Pedagógicos, trabajadores sociales, psicólogos y personal de apoyo a la educación, de Hermosillo y los municipios del Río Sonora y la Sierra Alta, fueron convocados al evento impartido en coordinación con la Secretaría de Salud.

“Tenemos que trabajar mucho en equipo y, a veces, hacer un alto en el camino la trabajadora social, el psicólogo, el docente, el directivo de cualquier nivel para estudiar los casos y que no nos equivoquemos, sino que podamos definir muy bien cuál es el problema”, expresó.

Juan Manuel Tong Payán, director general de Salud Mental y Adicciones, reveló han sido capacitados más de mil 315 agentes educativos para distinguir el TDAH de problemas de crianza, conductas no apropiadas aprendidas en el hogar, así como otros trastornos mentales como depresión y ansiedad.

“Si partimos del conocimiento, de entender qué es el TDAH, cuál es el comportamiento, pero además estrategias y herramientas que ustedes van a aprender de cómo manejar a este tipo de alumnos, vamos a avanzar en el diagnóstico oportuno”, abundó.

Personal especializado capacitará a los docentes para aprender a desarrollar dinámicas de grupo para que los alumnos con TDAH tengan un comportamiento adecuado en el aula y las clases continúen de la mejor manera.

María Concepción Borboa Ramos, coordinadora de Desarrollo Educativo de la SEC, llamó a los asistentes a romper barreras, quitar estigmas y ser un poco más tolerantes y capaces de entender a los demás para fortalecer la prevención.

“El TDAH existe, aun cuando haya quien diga que se trata de niños y niñas malcriados que no saben comportarse. Debemos implementar pautas educativas adecuadas para evitar comportamientos disruptivos”, dijo.

Agregó que la SEC, en colaboración con la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, continuará con esta jornada de capacitación en cuatro regiones y 12 sedes distribuidas en la entidad.

Durante las seis horas de cada sesión, se abordarán temas como Panorama general del trastorno por déficit de atención; Prevención del acoso escolar a niños con TDAH; Atención a las poblaciones vulnerables o con riesgo de estigmatización; Abordaje psicosocial del trastorno por déficit de atención y Derechos humanos de los niños y las personas con discapacidad psicosocial.