Busca Salud Sonora donadores de sangre

Para contar con reservas en los bancos de sangre durante la temporada decembrina, la Secretaría de Salud en el estado pidió a la población acudir a donar en los bancos de sangre, debido a que en estas fechas el número de accidentes aumenta hasta en un 20 por ciento.

Edgar Velásquez Vega, director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), detalló que para ello se cuenta con el programa de Donación Voluntaria Estatal Permanente, impulsado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri.

El objetivo de la campaña, expresó, es disminuir la donación de reposición y cambiarla por una donación voluntaria repetitiva para garantizar una sangre más segura a los pacientes.

“Desde el inicio de su gobierno la Gobernadora Claudia Pavlovich encabezó una campaña permanente de donación de sangre e invitó a todos los sonorenses a acudir de manera voluntaria ante la necesidad del vital líquido”, recordó.

Añadió que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la sangre más segura es la que se obtiene de donantes voluntarios, ya que se disminuye el riesgo de adquirir enfermedades por transfusión sanguínea, como VIH, Sífilis, Hepatitis B y C.

Cualquier persona sana que reúna los requisitos puede ser donador de sangre y sólo le llevará 45 minutos, aclaró, con lo que se pueden salvar hasta cuatro vidas por unidad.

Agregó que primeramente se le toma una muestra al donador para obtener un resultado preliminar, se hace la valoración médica a través de un interrogatorio privado, se revisan los resultados de la muestra y si cumple con los requisitos es un candidato a donar.

El funcionario estatal aclaró que una persona con tatuajes o “piercings” sí puede donar sangre, siempre y cuando tenga más de un año con éstos.

Requisitos mínimos para donar sangre:

• Presentar identificación oficial.

• Ser mayor de 18 años y no mayor de 65.

• Ayuno mínimo de 4 a 6 horas (evitar grasos y lácteos).

• No estar desvelado.

• No haber tomado medicamentos durante los pasados 7 días.

• No haber tomado bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

• No consumir drogas.

• No haberse realizado tatuajes o perforaciones en el cuerpo en el último año.

• No haber tenido relaciones sexuales de riesgo.

• No haberse sometido a intervenciones quirúrgicas en los últimos 6 meses.

• No estar embarazada o lactando.

• No padecer ningún tipo de enfermedad en el momento de la valoración médica.

• No haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días.