Busca consolidarse Sebastián Yánez

Un año grandioso y excepcional vivió Sebastián Yánez Meléndez como integrante del grupo de Fuerzas Básicas del club Xoloitzcuintles de Tijuana.

En entrevista, el futbolista originario de la capital sonorense expresó estar sumamente motivado, puesto que siente que durante 2019 atraviesa por un muy buen momento en su carrera dentro del balompié, y permanece enfocado en realizar un buen trabajo cada vez que pisa la cancha para mejorar de forma continua.

“Ahora me siento en un buen momento y me visualizo dándolo todo para ser un mejor futbolista. También representar a México en torneos internacionales ha sido una muy bonita experiencia porque no cualquiera tiene la oportunidad y ser llamado es un orgullo para mí”, declaró.

Asimismo, el joven y férreo defensor reconoció que desarrollar sus habilidades como jugador no ha sido tarea fácil, ya que se ha tenido que esforzar al máximo en cada uno de los entrenamientos que realiza dentro de la cantera de la ciudad fronteriza.

“Ha sido un proceso complicado, si bien no hice pretemporada con el equipo, seguir con el mismo técnico de la Sub-15 ayuda mucho, he estado peleando por un lugar y ahora que me he ganado un puesto continuaré trabajando de la misma manera para mantenerme”, concluyó.

Cabe mencionar que Yánez Meléndez disputó la final del Torneo de Clausura 2019 de la categoría Sub-15 y debutó en la filial Sub-17, con la cual, llegó hasta la ronda de semifinales, además de que fue convocado a la Selección Nacional Mexicana Sub-16.