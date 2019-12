Beneficia a familias con Bazar Navideño

Miles de familias se beneficiaron al obtener a bajo costo alimentos, ropa, juguetes y artículos para el hogar durante el tradicional Bazar Navideño que cada año organiza personal del Sistema DIF-Sonora, en apoyo a la economía Familiar.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, acompañada de Karina Zárate Félix y Bernardeth Ruíz Romero, directoras generales del DIF-Sonora y del DIF- Hermosillo, recorrió los 25 stands de este Bazar Navideño 2019, dónde saludó y convivió con las familias que se dieron cita para aprovechar los productos a bajo costo.

Desde temprana hora de este sábado las titulares de los voluntariados de las dependencias del Gobierno del Estado instalaron sus productos entre los parques Infantil y Francisco I. Madero, donde ofrecieron una gran variedad de artículos a precios muy bajos en apoyo a la economía familiar.

“Me da mucho gusto que cada vez le echemos más ganas; este bazar lo hacemos con todo nuestro cariño; gracias de verdad por hacer posible esto, que venga más gente, que aprovechen”, expresó la gobernadora Pavlovich.

El Bazar Navideño, que desde hace 20 años se lleva a cabo, es muy esperado por las familias sonorenses en estas fechas, ya que aprovechan y compran desde los ingredientes para preparar la cena navideña y de año nuevo, hasta artículos personales, ropa, calzado, juguetes, cobijas, electrodomésticos, muebles, alimentos a precios muy accesibles y con grandes descuentos.

Al recorrer cada uno de los stands, la gobernadora Pavlovich supervisó la calidad y precios de artículos que se ofertaron al público y constató que se ofrecieron con precios más bajos que los costos que tienen en el comercio local.

En su mensaje, deseó lo mejor a los sonorenses en estas fiestas decembrinas, compartiendo este tiempo con la familia y los seres queridos.

“Les deseo en compañía de su familia lo mejor, es tiempo de ser solidarios, tiempo de estar en paz, tiempo de compartir con nuestras familias nuestro tiempo, lo que a veces no podemos hacer por nuestro trabajo, darles calidad, escucharlos, y también vivir un tiempo de solidaridad con la gente, todo mundo necesita algo, no hay nadie que no pueda dar un abrazo, palabra de aliento, es momento de hacer eso”, aseguró.