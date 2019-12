Balean a tres jóvenes; muere uno en Iztacalco

Les dispararon desde una motociclista en unas siete ocasiones

Un hombre fue asesinado y dos más resultaron heridos en un presunto asalto, en la Alcaldía Iztacalco.

Los hechos se registraron cerca de las 15:40 horas, en Melchor Ocampo, casi esquina con Miguel Lerdo de Tejada, Colonia Campamento 2 de Octubre.

Tres jóvenes fueron atacados por dos sujetos en motocicleta, quienes les dispararon en al menos siete ocasiones.

Uno de ellos, de alrededor de 20 años, falleció en el lugar frente a la Pastelería Carrusel, ubicada en el número 10.

«Yo estaba enfrente cuando vi pasar la moto y se escucharon los disparos, fueron varios seguidos y ya sólo me quedé paradito y sin moverme, no me fuera a dar uno.

«Los chavos venían caminando y los de la moto se fueron tendidos», expresó Miguel Gómez, vecino.

Los otros dos heridos fueron trasladados a un nosocomio para su atención médica. El más grave había recibido al menos tres impactos.

De acuerdo con reportes policiales, los jóvenes habrían acudido al punto, por un anuncio en internet, para comprar una motocicleta de segunda mano.

Sin embargo, en el lugar fueron asaltados y al oponer resistencia, fueron baleados por los asaltantes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Sector Iztaccíhuatl mantienen un cerco en la zona.

A su vez, mediante las cámaras del C5 comenzó un rastreo del vehículo en el que viajaban los delincuentes, sin que se hayan reportado detenidos.

En el lugar, los preventivos también aseguraron tres casquillos, producto de la agresión.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia hicieron su arribo a la escena del crimen cerca de las 17:00 horas y realizaron las primeras diligencias.

Más tarde, los restos del hombre fueron trasladados al anfiteatro de la Coordinación Territorial más cercana, en espera de que pueda ser identificado por algún familiar.