Atenderá IMSS urgencias hospitalarias hoy y mañana

Se cuenta con personal de guardia en los hospitales de la entidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, informa que durante la celebración navideña del 24 y 25 de diciembre, contará con personal de guardia para atender las necesidades médicas que podrían requerir atención en las áreas de Urgencias de los Hospitales de las principales ciudades en el estado.

La atención hospitalaria está garantizada para esta jornada, sin embargo, el servicio de consulta de medicina familiar en las UMF y los servicios en las oficinas administrativas serán suspendidas durante el día miércoles 25 de diciembre, reanudando labores el próximo jueves 26 en horarios ya conocidos.

En el caso de los hospitales, todos los del IMSS en la entidad mantendrán al personal de Urgencias brindando atención a la derechohabiencia que lo necesite, mientras que las Unidades de Medicina Familiar (UMF) estarán en servicio también las 24 horas solo con el módulo de Atención Médica Continua, para casos de enfermedades leves.

Las UMF/24 horas son las siguientes:

En Hermosillo, la Unidad de Medicina Familiar No. 2, No. 37; la UMF No. 63; la UMF No. 65; y UMF No. 68, en Ciudad Obregón, la UMF No. 66, UMF No. 33, la 17 en Villa Juárez, la No. 11 en Vícam y la No. 53 en la Marte R. Gómez.

Mientras que en Nogales estará en guardia la UMF No. 5 y UMF No. 64, además, en Benjamín Hill la UMF No. 10, en Santa Ana la No. 21, en Magdalena de Kino la No. 24 y en Cananea la No. 55