Asegura Joel Sánchez que está bien y en calma

El exdefensa de Chivas, dijo que tanto él como sus acompañantes se encuentran bien

El ex defensa central de Chivas, Joel Sánchez, comentó que él y quienes lo acompañaban están bien luego de sufrir el robo de su camioneta Mercedes Benz GLC 300, color blanco por la zona de Jardines Alcalde, en Guadalajara.

La misma noche en que fue víctima del asalto, el «Tiburón» acudió a las autoridades correspondientes para iniciar los trámites de la denuncia.

Además, Joel, dio a conocer el robo a través de sus redes sociales en Twitter y Facebook con el mensaje: «Me acaban de asaltar por Jardines Alcalde, favor de compartir RT, Mercedes Benz GLC 300 color blanca».

Joel Sánchez, quien se retiró en 2009 con Estudiantes Tecos, también ha sido técnico en la Liga de Ascenso con Coras de Tepic, Zacatepec, Mineros de Zacatecas, Leones Negros, y Venados, además de auxiliar técnico de Juan Carlos Osorio en Puebla.

Actualmente forma parte del equipo de ex jugadores de Chivas que se hacen llamar Leyendas del Guadalajara, que realizan partidos amistosos contra ex jugadores de América en distintas partes de México y Estados Unidos